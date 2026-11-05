沈伯洋用猜的指台北兒虐六都之首 何元楷：沒數據就抹黑

民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪時以「用猜的」指控台北市兒虐問題為六都之首。國民黨新北市議員候選人何元楷今質疑，沈伯洋拿不出任何數據與證據，2024年台北市兒童致死數量為0，高雄市卻是12，「高雄才是六都中兒虐問題之首，」要求沈伯洋向台北市民、台北市長蔣萬安及市府道歉。

何元楷等今在國民黨中央舉行記者會，介紹國民黨近期推出的國旗飄帶，並邀請青年團成員上台，展現國旗飄帶的多樣綁法。青年團夥伴詹宇翔說明，國旗飄帶可以搭配非常多不同的服飾，還可變化成領帶、胸口的手帕，或是繫在背包上。何元楷補充，國民黨推出的國旗飄帶，象徵「我們愛我們中華民國、愛我們的國家」。

至於索取方式，國民黨表示，自下周一（11月9日）起，每周一至周五上午10時於中央黨部開放民眾索取，每日限量100條，每人每次限索取1條。此外，民眾也可參加國民黨舉辦的各項活動，現場將限量發送國旗飄帶。

針對沈伯洋接受媒體專訪談到兒虐問題時，指控台北市是六都之首，何元楷質疑，沈伯洋的根據在哪裡？不是在衛福部，不是在審計部，竟然是他自己憑空想像、用猜的，實在讓人難以置信一個市長候選人口中會說出這樣的話。

根據衛福部2024年的數據，何元楷說明，兒童致死數量台北市是0，高雄市卻是12，除了是六都之冠，也是全國之冠，更是全國唯一突破雙位數的縣市。他也提到，高雄市長候選人柯志恩9月時已發布訊息，指出高雄近三年兒虐致死14人、居六都之冠，並提出兒少保護政策。

何元楷指出，2024年高雄發生1歲男童遭母虐死案，監委葉大華調查指出，高雄市政府沒有確實完整評估生母的施虐風險，面對生母持續迴避家訪，未積極依法尋求警察機關協助，涉有違失，監察院因此通過糾正高雄市政府。沈伯洋一句「我猜的」，直接揭露出民進黨的選舉策略就是靠抹黑。