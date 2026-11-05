王肇民高雄造勢晚會台下冷清！自架手機直播 網友佩服：一個人也要堅持到底

2026年高雄市長選戰除了藍綠主要候選人柯志恩、賴瑞隆備受關注外，近日號次2號的無黨籍候選人王肇民也意外因獨特的宣傳方式引來網友的目光。

一名網友在Threads曝光王肇民於3日晚間在岡山壽天宮前的造勢晚會，現場僅有數名觀眾，然而王肇民仍自行用手機架設直播畫面，對著台下侃侃而談自己的政見與施政理想，讓原po因此形容他是「奇妙的高雄市長候選人」。

貼文吸引不少人留言，有人稱讚王肇民：「這比滿滿的人更需要勇氣欸…」，有網友開玩笑詢問：「有沒有便當可以領」，原po則回應「沒有耶」。

也有人開玩笑地表示：「羨慕他有120萬(候選人登記保證金)」、「說好的遊覽車，怎麼沒有開到那邊勒？」原po則回：「有路過騎腳踏車的」，也有人認為王肇民「有政治家的風範，就算台下，只有一個人，也要堅持到底。」

不少選民也驚訝表示，原來除了藍綠兩黨的候選人，還有其他人參選此次高雄市長，有人注意到王肇民的競選看板相當少，似乎只在高雄大立百貨附近看過一面，甚至質疑看板是否使用AI生成，認為既然投入市長選舉，應該花點錢找美工設計；不過，也有人持不同看法，認為這樣的宣傳方式反而與眾不同，讓人一眼就能注意到，只是對他的行政能力仍有疑問。

根據公開資料，王肇民過去曾是2024年第16任總統、副總統選舉的擬參選人之一，並擔任「先得月建設」負責人。當時他曾依《政治獻金法》規定，向監察院申請設立政治獻金專戶。2026年9月2日，他再以無黨籍身分登記參選高雄市長。

2026年高雄市長選舉共有5人完成登記，創下縣市合併以來參選人數最多紀錄，分別為1號張靜、2號王肇民、3號柯志恩、4號洪方隆及5號賴瑞隆。公辦政見發表會預定於11月14日舉行，每名候選人有24分鐘發表政見，採不辯論方式進行。王肇民雖然目前聲量不及主要政黨候選人，但特殊的宣傳方式已在網路上引起討論。也有網友表示，自己決定投給他，希望能讓他拿回參選保證金。