影／台灣前進陣線推民間版選舉公報 王婉諭：讓選民一目瞭然

台灣前進陣線上午在台大校友會館舉辦「民間版選舉公報上線 縣市長、議員候選人資料一站看清楚」記者會。時代力量黨主席王婉諭、時代力量台北市議員候選人謝閔弘、小民參政歐巴桑聯盟新北市議員候選人陳宛毓、台灣綠黨台北市議員候選人王振庭、台灣基進台北市議員候選人鄧樂強等出席。

台灣前進陣線表示開發的「2026 民間版選舉公報」，是整合全國縣市長、議員候選人公開資料的數位化網站，收錄財產申報、前次選舉政治獻金、選舉補助款與刑事紀錄，並將股票、房地產改以市價估算。記者會上說明資料來源與推估方式，並提出中選會資料透明改革訴求。

台灣前進陣線上午在台大校友會館舉辦「民間版選舉公報上線！縣市長、議員候選人資料一站看清楚」記者會，時代力量黨主席王婉諭（右）說明「2026 民間版選舉公報」。記者曾學仁／攝影