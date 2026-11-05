李四川喊話用選票教訓民進黨 蘇巧慧：藍白作法違反憲法精神

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午被問到國民黨競爭對手李四川喊話，行政院若決定不副署立法院三讀通過的老人福利法，民眾應用選票教訓民進黨和行政院。她表示，立法院是在未與行政院商量之下直接增加預算，違反憲法精神。

蘇巧慧上午由總統賴清德陪同到三芝福成宮拜廟、拜票，參香之前接受媒體聯訪，針對李四川呼籲她應該要為新北多講話，蘇巧慧說，健保費是不是要作為社會福利，其實不管是在醫界還是社會上都還有很多的討論。

這次立法院在沒有和行政院商量討論之下，就直接增加預算，不只違反憲法精神，同時也排擠了政府其他預算支出。所以她認為編列任何預算都應該回歸憲法精神和預算法精神，讓制度能夠完整持續，才是國家長治久安的做法。

至於她妹妹蘇巧純的案子，被國民黨立委批評資料卡在財政部不給審計部。蘇巧慧重申，相關部會已經說明得非常清楚，她妹妹不是曠世智能的負責人，更不是這個專案的相關人員。所以，其實每一次解釋都一樣，真的不必因為選舉，特別為難公務人員。

「她不是負責人，也不是專案的相關人員，而且政府要求要填寫的表格，她也都已經如實地填寫。所以我想，我們選舉還是來討論政見、願景，不必去為難公務人員，選舉真的不用選成這樣」。