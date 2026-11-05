嘉市選戰升溫！張啓楷再打福利牌 宣布當選比照黃敏惠普發6千現金

嘉義市長選戰升溫，藍白合市長候選人張啓楷上午在競總偕同議會藍營黨團書記長張秀華等議員，召開記者會表示，財劃法修正為地方帶來財源挹注，加上立法院修法，由中央接手地方負擔65歲以上長輩免健保費，節省5.2億元，市府共可增加15億元財政，當選後市府財政許可，將比照黃敏惠普發市民6千元現金，讓市民共享財政成果。

張啓楷強調，過去當立委為嘉市爭取經費補助，透過財劃法為嘉市爭取約77億元，今年國會透過修法中央補助及長輩健保費中央負擔等措施，可望替市府增加財政。

張啓楷拿自己與對手王美惠立法院問政及預算爭取紀錄比較，強調自己在立法院期間，為嘉市爭取建設及經費的表現，不論發言或執行成果，都有亮眼的成績，他認為，立委問政不只是發言，更重要的是能否真正替地方爭取預算、福利與建設。

張啓楷指出，他參選政見提出65歲以上長者健保費補助，國中小學生營養午餐免費，以及敬老卡搭乘小黃擴大使用等福利政策，市長黃敏惠都逐一落實，證明他提出的政見，具有前瞻性，也能轉化為具體施政成果。

張啓楷再次向王美惠下戰帖辯論，強調邀請辯論始終有效，隨時歡迎王美惠辯論，針對嘉義市未來發展、財政規劃及各項政策提出說明，讓市民清楚比較，決定誰才有能力帶領嘉義市邁向下一個階段。針對張啓楷再邀王美惠辯論，王美惠競總不回應。