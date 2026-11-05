快訊

平日國旅補助延長至12月底 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

42歲候選人仍在還學生貸款 民主黨打經濟民粹主義收效

毒駕新制沒入最貴的車「價值700萬」 駕駛錯愕、懊惱

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市選戰升溫！張啓楷再打福利牌 宣布當選比照黃敏惠普發6千現金

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市藍白合市長候選人張啓楷上午在競總開記者會宣布，當選後市府財政許可，將比照黃敏惠普發市民6千元現金，讓市民共享財政成果。記者魯永明／攝影
嘉義市藍白合市長候選人張啓楷上午在競總開記者會宣布，當選後市府財政許可，將比照黃敏惠普發市民6千元現金，讓市民共享財政成果。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，藍白合市長候選人張啓楷上午在競總偕同議會藍營黨團書記長張秀華等議員，召開記者會表示，財劃法修正為地方帶來財源挹注，加上立法院修法，由中央接手地方負擔65歲以上長輩免健保費，節省5.2億元，市府共可增加15億元財政，當選後市府財政許可，將比照黃敏惠普發市民6千元現金，讓市民共享財政成果。

張啓楷強調，過去當立委為嘉市爭取經費補助，透過財劃法為嘉市爭取約77億元，今年國會透過修法中央補助及長輩健保費中央負擔等措施，可望替市府增加財政。

張啓楷拿自己與對手王美惠立法院問政及預算爭取紀錄比較，強調自己在立法院期間，為嘉市爭取建設及經費的表現，不論發言或執行成果，都有亮眼的成績，他認為，立委問政不只是發言，更重要的是能否真正替地方爭取預算、福利與建設。

張啓楷指出，他參選政見提出65歲以上長者健保費補助，國中小學生營養午餐免費，以及敬老卡搭乘小黃擴大使用等福利政策，市長黃敏惠都逐一落實，證明他提出的政見，具有前瞻性，也能轉化為具體施政成果。

張啓楷再次向王美惠下戰帖辯論，強調邀請辯論始終有效，隨時歡迎王美惠辯論，針對嘉義市未來發展、財政規劃及各項政策提出說明，讓市民清楚比較，決定誰才有能力帶領嘉義市邁向下一個階段。針對張啓楷再邀王美惠辯論，王美惠競總不回應。

嘉義市藍白合市長候選人張啓楷上午在競總開記者會宣布，當選後市府財政許可，將比照黃敏惠普發市民6千元現金，讓市民共享財政成果。記者魯永明／攝影
嘉義市藍白合市長候選人張啓楷上午在競總開記者會宣布，當選後市府財政許可，將比照黃敏惠普發市民6千元現金，讓市民共享財政成果。記者魯永明／攝影

2026九合一選舉

張啓楷 黃敏惠 選戰 2026九合一選舉 嘉義市選舉 普發現金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市選戰青年安居熱議題 張啓楷廣建社宅、王美惠自建社會婚育宅

最早推手⋯1995年陳水扁任北市長 推長者免健保費

長者有條件免健保費 7大醫團反對籲審慎再議

醫界、社福界接力聲明！ 社工師全聯會批補長者健保費撕裂世代和諧

相關新聞

留言灌爆！蔣萬安大巨蛋12強奧運資格賽貼文再掀論戰 網嘆：青鳥又出動

台北市長蔣萬安今天在臉書貼文「大巨蛋，市民的光榮主場！」表示在前任基礎推動完工啟用，2027世界12強棒球賽預賽、複賽；2028洛杉磯奧運棒球資格賽。

新竹市長最新民調出爐 高虹安看好度56%領先莊競程16%

新竹市長選戰倒數，目前呈「三腳督」競爭局勢，由欲連任的市長高虹安對決民進黨市長候選人莊競程及以無黨籍參選的前國民黨發言人何志勇。中國文化大學大眾傳播學系教授陳毓麒委託TVBS民調中心做調查，最新數據顯示，高虹安支持度達46%，莊競程則為31%，高虹安大幅領先達15個百分點；當選看好度，高虹安以56%領先莊競程的16%；施政滿意度則是過半的53%。

基隆最新民調激戰藍僅贏0.5% 謝國樑：選情緊繃 童子瑋：步步為營

基隆市長謝國樑今天舉行交通安全記者會，公布基隆市在全般、行人及機車交通事故傷亡率均列全國最低獲第一名，針對最新一份民調，他只領先民進黨對手童子瑋0.5%，謝國樑說，選情已緊繃，但未表態率達到37.5%，全力衝刺；童子瑋一早站路口拜票，他回應表示，將步步為營，讓市民看到他要改變基隆的決心。

「都更陪伴說」遭議論 李四川親解沈伯洋被講膚淺的原因

民進黨台北市長候選人日前在辯論提到「都更最重要的是陪伴」引發熱議，今國民黨新北市長候選人李四川接受趙少康直播專訪時表示，都更最大的兩個問題是民眾意願及政府審查，法令的限制是都更條例要先畫定都更範圍，容積獎勵才可提高，但北市六七成老舊房屋幾乎要都更，為何還需劃定範圍? 既然沈伯洋當立委，就應知道要法令鬆綁，現在的障礙就是知道法令訂定在那裡，障礙就是要畫定都更範圍 ，結果卻只有陪伴，才會被人認為不懂市政，怎麼會講得這麼膚淺。

王肇民高雄造勢晚會台下冷清！自架手機直播 網友佩服：一個人也要堅持到底

2026年高雄市長選戰除了藍綠主要候選人柯志恩、賴瑞隆備受關注外，近日號次2號的無黨籍候選人王肇民也意外因獨特的宣傳方式引來網友的目光。一名網友在Threads曝光王肇民於3日晚間在岡山壽天宮前的造勢晚會，現場僅有數名觀眾，然而王肇民仍對著台下侃侃而談自己的政見與施政理想，讓原po因此形容他是「奇妙的高雄市長候選人」。

李四川撞臉麥當勞「奶昔大哥雲朵包」！本人親認證：看了就回不去

新北市長候選人李四川近日意外因為一款包包成為話題！李四川昨（4）日在臉書分享，年輕夥伴當天買了近期受到關注的麥當勞「奶昔大哥雲朵包」，沒想到對方竟認為包包上的圖案與他十分神似，讓李四川笑說：「他們說我跟他很像，看了就回不去？」貼文曝光後，引來不少網友留言附和，直呼真的很像，還有人笑稱這款包包根本就是「李四川包」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。