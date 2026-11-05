「都更陪伴說」遭議論 李四川親解沈伯洋被講膚淺的原因

民進黨台北市長候選人日前在辯論提到「都更最重要的是陪伴」引發熱議，今國民黨新北市長候選人李四川接受趙少康直播專訪時表示，都更最大的兩個問題是民眾意願及政府審查，法令的限制是都更條例要先畫定都更範圍，容積獎勵才可提高，但北市六七成老舊房屋幾乎要都更，為何還需劃定範圍? 既然沈伯洋當立委，就應知道要法令鬆綁，現在的障礙就是知道法令訂定在那裡，障礙就是要畫定都更範圍 ，結果卻只有陪伴，才會被人認為不懂市政，怎麼會講得這麼膚淺。

今趙少康問李四川，雙北都面臨都更問題，沈伯洋說都更就是開工跟完工，最重要的是陪伴，大家知道你是專家，這件事怎麼看？到底都更該怎麼做？

李四川回說，現在都更最大問題在兩個，一個是意願，為什麼意願低？如果舊房子要都更，希望能夠一坪換一坪，但除非地點佳像仁愛路或忠孝東路，可從地價的價值折回來，建商才願意蓋新的房子給住戶，怎麼樣給意願？就是基礎容積包括獎勵容積，讓建商能夠願意蓋。

另外一項就是政府的審查，因是私人財產，那要進行都更，政府一定要當公正的第三者，不管是給建商合理的利潤，也要確保參與都更市民的權利。至於沈伯洋提到的陪伴，其實政府機關都有陪伴機制，不管是估價師、建築師都會有陪伴，若用陪伴就可解決都更根本是不可能的事，他才會說像斯文里二期都更為什麼沒辦法執行？就是因松山機場的航高限制，有了限制就蓋不高，就算給多大的容積還是蓋不上去，且地只有這樣大又不能長胖，這不是陪伴就可做得到。

李四川說，沈伯洋當立委應該知道都更限制的狀況，現在雙北市三十年以上的房子占六、七成，但現在都更條例裡面還去規定要劃定都更範圍，為什麼要劃定？就是可讓容積獎勵提高，很多市民跟他開會時都會說，現在都是三、五十年的房子，哪一個房子不必要都更？每個人都需要都更，既然需要為何還要有一個程序來劃定範圍？講實在的，如果以台北市來說，每個地方都是都更範圍。

李四川質疑，沈伯洋當立法委員應該要知道，法令綁在那裡就要去鬆綁，這才是該做的工作，這個法令讓都更沒辦法往前走，不管是沈伯洋或他的對手蘇巧慧都是立法委員，現在綁死都更的最大的障礙就是法令的限制，應該是要從法令去解決，但卻講一個陪伴，講什麼開工跟完工；哪一件工程不是開工跟完工，每一項都是，所以講了一個讓人感覺不懂市政，講得這麼膚淺的方式。

趙少康問李四川是否洋流也對他造成影響？李四川回說，不敢說沒影響 ，但新北幅員大，城鄉差距大，接受到的訊息也不同，但不管洋流從哪裡來，他都是海納海川。