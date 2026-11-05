快訊

平日國旅補助延長至12月底 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

42歲候選人仍在還學生貸款 民主黨打經濟民粹主義收效

毒駕新制沒入最貴的車「價值700萬」 駕駛錯愕、懊惱

聽新聞
0:00 / 0:00

邱建富提文化政見 北彰蓋總圖、南彰有綠美圖 高鐵成發明中心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長候選人邱建富今天提出「文化彰化五力」政策。圖/邱建富競總提供
彰化縣長候選人邱建富今天提出「文化彰化五力」政策。圖/邱建富競總提供

無黨籍彰化縣長候選人邱建富今提出「文化彰化五力」政策，規劃北彰化推動彰化總圖、南彰化興建員林綠美圖，並在田中高鐵特區打造青年創意孵化基地，成立彰化縣創造力發明中心，同時推動鹿港國寶工藝師薪承計畫，讓文化成為帶動產業升級與城市轉型的力量。

邱建富表示，AI可以快速提供資訊，但閱讀理解、獨立思考、邏輯思辨與表達能力，仍是不可取代的競爭力，他主張於北彰化彰交特區推動「彰化總圖」，整合圖書閱讀、藝文展演、數位學習及公共交流功能；南彰化則規劃於員林文中小一現三義里公園及鄰近公五用地興建「員林綠美圖」，結合圖書館、藝術展覽、綠地景觀與親子休閒，讓南北彰化都能擁有具代表性的文化公共空間。

在設計力方面，邱建富表示，田中高鐵特區不應只停留在交通運輸與土地開發的思維，更應結合文化、設計、創意及青年產業，成為彰化設計力的未來基地，將具體規劃成立「文創育成孵化中心」。

在品牌力方面，邱建富指出，彰化擁有鹿港工藝、優質農業物產、傳統產業聚落及各鄉鎮獨特的人文特色，但地方資源仍有進一步整合與加值的空間，未來將透過「城市品牌設計中心」，系統性盤點各鄉鎮特色，串聯觀光、農業、文化及產業資源，協助中小企業與青年創業團隊提升品牌形象及市場競爭力。

他在創造力方面，主張成立「彰化縣創造力發明中心」，打造跨校園、跨產業的創新平台，開放學生、教師、青年創作者、企業及研發團隊參與，提供創意發想、技術諮詢、原型製作、專利申請輔導、國內外發明展參展及產學媒合等資源。

邱建富也將推動「國寶工藝師薪承計畫」，透過師徒傳習、青年學徒培育、工藝創作補助、展售平台及跨界設計合作，避免珍貴傳統技藝因缺乏接班人才而逐漸流失。

2026九合一選舉

邱建富 高鐵 綠美圖 2026九合一選舉 彰化縣選舉 政見

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶攻青年選票 張嘉郡推ACG產業：加碼1億創業基金、每月補助2萬元

彰化大興飛行樂園啟用 砲台遊戲塔、飛行鞦韆吸親子

飛機與砲塔為意象 彰化福興「大興飛行樂園」啟用

徐欣瑩推第二波觀光政策 智慧海岸、四季農遊、精緻原鄉成亮點

相關新聞

新竹市長最新民調出爐 高虹安看好度56%領先莊競程16%

新竹市長選戰倒數，目前呈「三腳督」競爭局勢，由欲連任的市長高虹安對決民進黨市長候選人莊競程及以無黨籍參選的前國民黨發言人何志勇。中國文化大學大眾傳播學系教授陳毓麒委託TVBS民調中心做調查，最新數據顯示，高虹安支持度達46%，莊競程則為31%，高虹安大幅領先達15個百分點；當選看好度，高虹安以56%領先莊競程的16%；施政滿意度則是過半的53%。

影／幫蔣萬安站台？柯文哲：要幫也要人家有好處不要愈幫愈忙

民眾黨前主席柯文哲今天上午由基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳陪同，到基隆市安樂市場幫四位黨提名議員候選人掃街拜票。被問到是否為台北市長蔣萬安造勢站台？柯文哲回應說，要看時間能不能配合，但「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」

留言灌爆！蔣萬安大巨蛋12強奧運資格賽貼文再掀論戰 網嘆：青鳥又出動

台北市長蔣萬安今天在臉書貼文「大巨蛋，市民的光榮主場！」表示在前任基礎推動完工啟用，2027世界12強棒球賽預賽、複賽；2028洛杉磯奧運棒球資格賽。

基隆最新民調激戰藍僅贏0.5% 謝國樑：選情緊繃 童子瑋：步步為營

基隆市長謝國樑今天舉行交通安全記者會，公布基隆市在全般、行人及機車交通事故傷亡率均列全國最低獲第一名，針對最新一份民調，他只領先民進黨對手童子瑋0.5%，謝國樑說，選情已緊繃，但未表態率達到37.5%，全力衝刺；童子瑋一早站路口拜票，他回應表示，將步步為營，讓市民看到他要改變基隆的決心。

不怕台派辛辣拷問！柯志恩上呂捷直播節目破圈 嗆新潮流壟斷資源

國民黨高雄市長候選人柯志恩4日晚間上挺大罷免補教名師呂捷YT直播節目，接受辛辣拷問，網友形容「心臟很大顆」。兩人從財劃法爭議、罷韓歷史到新潮流派系攻防，再談演唱會經濟，青年北漂等市政議題，柯志恩均直球回應，除向民進黨對手賴瑞隆喊話「快醒醒，一起去跟行政院長要錢」，也承諾若當選，大港開唱一定繼續辦、繼續跳。

「都更陪伴說」遭議論 李四川親解沈伯洋被講膚淺的原因

民進黨台北市長候選人日前在辯論提到「都更最重要的是陪伴」引發熱議，今國民黨新北市長候選人李四川接受趙少康直播專訪時表示，都更最大的兩個問題是民眾意願及政府審查，法令的限制是都更條例要先畫定都更範圍，容積獎勵才可提高，但北市六七成老舊房屋幾乎要都更，為何還需劃定範圍? 既然沈伯洋當立委，就應知道要法令鬆綁，現在的障礙就是知道法令訂定在那裡，障礙就是要畫定都更範圍 ，結果卻只有陪伴，才會被人認為不懂市政，怎麼會講得這麼膚淺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。