邱建富提文化政見 北彰蓋總圖、南彰有綠美圖 高鐵成發明中心

無黨籍彰化縣長候選人邱建富今提出「文化彰化五力」政策，規劃北彰化推動彰化總圖、南彰化興建員林綠美圖，並在田中高鐵特區打造青年創意孵化基地，成立彰化縣創造力發明中心，同時推動鹿港國寶工藝師薪承計畫，讓文化成為帶動產業升級與城市轉型的力量。

邱建富表示，AI可以快速提供資訊，但閱讀理解、獨立思考、邏輯思辨與表達能力，仍是不可取代的競爭力，他主張於北彰化彰交特區推動「彰化總圖」，整合圖書閱讀、藝文展演、數位學習及公共交流功能；南彰化則規劃於員林文中小一現三義里公園及鄰近公五用地興建「員林綠美圖」，結合圖書館、藝術展覽、綠地景觀與親子休閒，讓南北彰化都能擁有具代表性的文化公共空間。

在設計力方面，邱建富表示，田中高鐵特區不應只停留在交通運輸與土地開發的思維，更應結合文化、設計、創意及青年產業，成為彰化設計力的未來基地，將具體規劃成立「文創育成孵化中心」。

在品牌力方面，邱建富指出，彰化擁有鹿港工藝、優質農業物產、傳統產業聚落及各鄉鎮獨特的人文特色，但地方資源仍有進一步整合與加值的空間，未來將透過「城市品牌設計中心」，系統性盤點各鄉鎮特色，串聯觀光、農業、文化及產業資源，協助中小企業與青年創業團隊提升品牌形象及市場競爭力。

他在創造力方面，主張成立「彰化縣創造力發明中心」，打造跨校園、跨產業的創新平台，開放學生、教師、青年創作者、企業及研發團隊參與，提供創意發想、技術諮詢、原型製作、專利申請輔導、國內外發明展參展及產學媒合等資源。

邱建富也將推動「國寶工藝師薪承計畫」，透過師徒傳習、青年學徒培育、工藝創作補助、展售平台及跨界設計合作，避免珍貴傳統技藝因缺乏接班人才而逐漸流失。