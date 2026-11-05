藍1114安心大遊行撞期政見發表會 蔣萬安用這句話請選民「安心」

選戰投票日進入倒數，蔣萬安競總將在下周14日號召「安心向前行」遊行，率領遊行人群前進台北市政府，展現連任氣勢。台北市長蔣萬安上午赴華榮市場掃街，媒體關心遊行當天下午時間跟電視政見會撞期，蔣萬安說，競辦都會做好規畫，他也一定是做好各項的安排跟準備。

新北市長侯友宜上午陪蔣萬安一起在市場拜票，2人受訪時，媒體也問，有名嘴爆料，國民黨北北基桃聯合大造勢被取消，因動員要花2千萬，各地的市長都不出錢，黨中央也不幫忙，最後要議員埋單？

對此，蔣萬安說，他都尊重黨部的規畫跟安排；侯友宜則說，沒有，沒有聽過，沒有聽過這個事情，應該沒有這回事吧。

另外，ET新聞雲的民調，蔣萬安看好度跟支持度都是過半，但在政策解決能力上，跟對手沈伯洋是緊咬？蔣萬安說，各項民調都會參考，那他也再次呼籲所有的支持者，在11月28號堅定地站出來，投下關鍵的一票。