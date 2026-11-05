藍營開鍘恐衝擊白營竹北造勢？黃國昌：願現身很歡迎、有顧忌也理解

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠本周日將舉辦大型造勢，原預計有藍營人士出席，但國民黨新竹縣黨部近日開鍘替鄭朝方站台的資深黨員，是否引發寒蟬效應？民眾黨主席黃國昌今表示，目前情況都還好，朋友願意現身熱烈歡迎，若有顧忌無法出席也充分理解，「不要彼此為難」。

黃國昌今天上午陪同邱臣遠前往竹北天后宮參拜、拜票，黃國昌接受媒體聯訪，被問及國民黨新竹縣黨部近期祭出黨紀處分，是否有助徐欣瑩選情？他表示，國民黨的黨務與黨紀是國民黨的「家務事」，向來不會過度評論他黨事務，「我們都尊重、都祝福」。

由於邱臣遠11月8日將在新竹縣政府廣場舉辦造勢活動，媒體追問國民黨黨紀處分是否讓原本有意站台的藍營人士產生寒蟬效應？黃國昌表示不擔心：「善良的人就是因為善良、因為愛、因為希望而結合在一起」，這股力量非常強大。

黃國昌說，近期有許多朋友表達想出席11月8日造勢，但朋友相處最重要的原則就是不要彼此為難，「朋友現身我們一定熱烈歡迎，朋友因為有一些顧忌沒有辦法現身，我們也都充分理解」。選舉最重要的是替竹北市挑選有理念、有經驗、有執行力的市長，而非只著眼於政黨競爭。

至於國民黨主席鄭麗文6天內第三度赴新竹縣替徐欣瑩輔選，是否擔心民眾黨遭邊緣化？黃國昌強調「完全不會有這個問題」，民眾黨在竹北市長選舉展現氣度、格局與誠信，邱臣遠也獲得許多地方政治人物及前輩支持，這些情誼都點滴在心，未來仍會少說多做、爭取選民支持。

黃國昌也主動替邱臣遠喊話，指出邱臣遠已兩度公開邀請其他兩名竹北市長候選人進行市政辯論，但對手至今尚未表達意願。他認為，竹北市民應有機會了解候選人對城市發展及市政問題的具體主張，而不是選舉淪為資源戰，比誰錢多、資源多、比較會包裝。

黃國昌更直言，透過市政辯論，可以讓市民看清楚「誰肚子裡面真的有料，誰是草包」，竹北教育程度高、人口年輕且平均所得高，更應舉辦辯論，讓選民做出有智慧的選擇。他並呼籲國民黨及民進黨主席，鼓勵各自提名的竹北市長候選人接受辯論。

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，兩人隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，兩人隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠本周日將舉辦大型造勢。圖／邱臣遠團隊提供

黃國昌說，朋友相處最重要的原則就是不要彼此為難，「朋友現身我們一定熱烈歡迎，朋友因為有一些顧忌沒有辦法現身，我們也都充分理解」。記者黃羿馨／攝影

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，兩人隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影