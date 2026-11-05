藍營開鍘跨黨站台 徐欣瑩將出席林碩彥競總？黃國昌：把餅做大不是壞事

國民黨新竹縣黨部近日開鍘替鄭朝方站台的資深黨員，但民眾黨新竹縣議員候選人林碩彥本周六成立競總，卻有國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩及藍營要角預計出席，部分人士還擔任榮譽主委、副主委。民眾黨主席黃國昌今表示，相信林碩彥會拿捏好分際，爭取更多國民黨支持，「一起把餅做大，不是壞事」。

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。黃國昌在參拜後接受媒體聯訪，被問及林碩彥競總成立大會將有徐欣瑩及多名藍營人士參與，甚至有人擔任榮譽主委、副主委，對此有何看法？

黃國昌表示，民眾黨有相關規範，包括9月6日中央委員會及中執會擴大會議的決議，林碩彥是民眾黨非常資深的創黨黨員，相信他對於相關分際與尺寸，都會拿捏得非常好。

黃國昌認為，林碩彥在選舉過程中努力把餅做大，若能爭取更多國民黨支持，讓不同支持者共同參與、由下而上擴大支持基礎，「大家一起把餅做大，我覺得不是什麼不好的事情」。

談到民眾黨在新竹縣的整體選情，黃國昌表示，2026年地方選舉，民眾黨在創黨主席柯文哲的故鄉新竹縣，提出的候選人都是「一時之選」，包括竹北市議員、市民代表，以及竹東、新豐的議員候選人，都希望能獲得選民支持。

黃國昌也對邱臣遠的選情表達信心，認為邱臣遠過去在新竹市擔任副市長、代理市長的施政經驗，未來若當選竹北市長，可與新竹市長高虹安形成「竹竹強棒連線」，延續過去的施政表現。

黃國昌強調，希望新竹縣民給民眾黨提名的候選人機會，未來不論進入縣議會或各鄉鎮市民代表會，都能以認真努力的態度回應鄉親期待，也呼籲支持者在11月28日投票支持民眾黨候選人。

黃國昌（右）表示，林碩彥是民眾黨非常資深的創黨黨員，相信他對於相關分際與尺寸，都會拿捏得非常好。記者黃羿馨／攝影

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影