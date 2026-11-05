基隆最新民調激戰藍僅贏0.5% 謝國樑：選情緊繃 童子瑋：步步為營

基隆市長謝國樑今天舉行交通安全記者會，公布基隆市在全般、行人及機車交通事故傷亡率均列全國最低獲第一名，針對最新一份民調，他只領先民進黨對手童子瑋0.5%，謝國樑說，選情已緊繃，但未表態率達到37.5%，全力衝刺；童子瑋一早站路口拜票，他回應表示，將步步為營，讓市民看到他要改變基隆的決心。

基隆市長選舉藍綠交戰競爭激烈，根據昨天最新一份民調，調查時間為10月30至11月1日，為基隆港務工會理事長蘇秋德委託艾普羅行銷市場研究公司的調查，國民黨現任市長謝國樑支持度36.1%，民進黨童子瑋35.6%，謝國樑領先0.5%，落在抽樣誤差範圍內。

謝國樑與相關局處今早開記者會，說明交通部公布今年1到8月交通傷亡統計，基隆市在全般、行人及機車交通事故傷亡率（人／10萬人），均列全國最低獲第一名，展現市府推動行人交通安全成果。

針對民調謝國樑受訪說，選舉已很緊繃，上一份看到對手的民調差距不到1%，這次民調差距0.5%，但未表態率達到37.5%，針對這些未表態率可以再了解一下，一般民調未表態率約在20到25%為正常，但這份民調近四成民眾未表態，大家可以共同再細究。

謝國樑說，對所有民調都平常心看待，民調相關的部分，他還是特別強調，市府團隊非常認真努力，就如同在行人數據得到全國三個第一名。他們沒有放鬆，非常仔細認真，在最後三周全力衝刺，大家一起加油。

針對10日要上場的基隆市長候選人首場辯論會，謝國樑說，這場辯論會是他親自邀請的，目的並不是要和對手一分勝負，而是希望創造市長選舉民主辯論的第一次，替基隆留下了不起的紀錄，感謝對手大家共同來參與辯論。

童子瑋今天上午7時到樂利三街、麥金路口站路口向民眾拜票，針對民調他表示，他步步為營，不放棄每一天任何和市民溝通的機會，他相信他提出的市政願景和藍圖，可以讓基隆人看到他們改變基隆的決心。

台肥計畫擬在台肥一場設土資場議題，連日來發酵，市長謝國樑昨喊話童子瑋表態到底支持還是不支持土資場案，童子瑋今天回應，市政本來就有行政權可以去反對否定或溝通，執行行政權，台肥已表示沒有正式提出申請，如果他們有提出申請，直接反對不就好了，不必要變成政治議題，不要模糊焦點。

針對10日的辯論會有何準備？他說，他和沈伯洋有共同遇到一個問題，就是要在很短時間內把話說清楚，會再調整方式和節奏。

這份民調由基隆港務工會理事長蘇秋德委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查時間為今年10月30、31及11月1日，以設籍基隆市、年滿20歲以上的選民為對象，採電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行，共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，全體樣本抽樣誤差為正負3.0%。調查結果依性別、年齡、學歷及行政區進行加權；市長支持度及勝選看好度題目的分析基數為1004人。

童子瑋今天上午7時到樂利三街、麥金路口站路口向民眾拜票。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天舉行交通安全記者會，公布基隆市在全般、行人及機車交通事故傷亡率均列全國最低獲第一名。記者游明煌／攝影

童子瑋今天上午7時到樂利三街、麥金路口站路口向民眾拜票。記者游明煌／攝影