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合體士林掃市場....蔣萬安、侯友宜人氣加成爆棚「台北安可」聲不斷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

年底選戰倒數23天，新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。不僅買菜的婆婆媽媽超興奮，要握手、搶合照。還有行動不便的民眾，還一度激動到想站起來跟兩人拍照，蔣萬安馬上暖心蹲下來合照。

侯友宜今早八點多，到台北的市場陪蔣萬安掃街，兩人一下車，就受到支持者熱情歡迎，許多民眾一早就等在市場入口要等著跟兩人合照，「蔣萬安凍蒜、謝謝侯市長、台北安可」歡呼聲不斷。

還有攤商一看到兩，馬上請喝現榨柳橙汁，比出蔣萬安「五告讚！」蔣也相當捧場，不僅比出柳橙汁好喝的「大拇指讚」手勢，還兩、三口立馬喝光。還有熱情民眾拿出錢包給蔣萬安簽名，更有年輕人看到蔣萬安，高喊「我們也要台北安可飄帶」，工作人員趕緊在現場發飄帶。

短短幾百公尺的市場，兩人掃了將近一個小時，許多婆婆媽媽看到蔣萬安、侯友宜合體拜會，相當興奮，不僅握手、合照還要簽名。甚至也有支持對手沈伯洋的攤商，身上掛有「洋流」飄帶，蔣萬安侯友宜也主動往前握手拜票、爭取支持；還有熱情攤商拿出大蒜、菜頭，祝福蔣萬安高票連任。

新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影

新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影

新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影

新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜今早到台北市，與蔣萬安合體到士林華榮市場拜票，兩人人氣爆棚、人潮擠爆。記者林麗玉／攝影

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