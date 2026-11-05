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蘇巧慧胞妹投資爭議財政部不給資料 李四川：不查清楚怎麼監督？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今上趙少康直播節目專訪。圖／翻攝網頁畫面
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今上趙少康直播節目專訪。圖／翻攝網頁畫面

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任「曠世智能」董事兼營運長時，該公司獲台企銀與國發基金共4500萬元投資，涉嫌未利益迴避，審計部10月21日允諾2周內提供調查報告，但至今財政部未提供。今國民黨新北市長候選人李四川說，他當40多年公務員，包括審計部或監察院要資料誰敢不給？如果此案不查清楚，未來要如何督導所有公務員？

李四川今早接受趙少康直播節目專訪，趙少康說，現在蘇巧慧最大的爭議是她妹妹在曠世智能公司受台企銀與國發基金案爭議，此事連國外媒體BBC也很罕見報導台灣的選舉，特別提到蘇巧慧家族恐怕涉及利益迴避的問題。

李四川說，當公務員就是要謹守分際，既然蘇巧慧妹妹投資曠世智能公司，且爸爸當行政院長，蘇巧會也說依法辦理，那就請蘇巧慧把報告拿出來讓大家檢視，外界質疑的是「是否有依規定揭露?」且黃國昌主席也提到當時蘇貞昌院長把台企銀董事長換掉，然後以政府名義投資向曠世智能購買股票一股十三元， 蘇巧純一股卻是零點五元，這些都必須解釋清楚。

李四川質疑，原本立院要審計部兩周內提出，但財政部不給資料，他認為不能因為調查人身分特殊就不給，那以後大家也可拿這件事比照辦理，且最重要這件事要釐清到底有無違背利益衝突法部分，財政部沒有理由不給審計部，他當了四十多年公務員，審計部或監察院要資料誰敢不給，絕不會有這樣的事情。

趙少康問李四川，選民是否在乎候選人的操守?李四川回應，應該還是會在乎，尤其年輕人對這件事有相對剝奪感，為何蘇巧純這麼簡單就可取得四千多萬投資，他現在提的政見就是把年輕人創業的第一桶金貸款提高到五百萬，但要擔保及抵押，而蘇巧純卻不用，政府就投資四千多萬，這就是相對剝奪感。

李四川強調，院長又是百官之首，自己都沒有辦法遵守這個法律，怎麼叫所有公務人員都要依據這個法律執行，那以後監察院或審計處要用什麼理由督導所有的公務人員？ 只要公務員拒絕給資料只要回說「去查一查蘇巧慧妹妹那一件事情就好了」。趙少康也認同表示，財政部說沒給資料這個蠻好笑的，從來沒聽過這個事情。

國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今上趙少康直播節目專訪。圖／翻攝網頁畫面
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今上趙少康直播節目專訪。圖／翻攝網頁畫面

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