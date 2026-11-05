藍推出「廢話塔羅牌大作戰」 韋淳祐：歡迎挑戰學會洋流式廢話

台北市長辯論後，藍營酸民進黨台北市長候選人沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」。國民黨新媒體部前主任韋淳祐今發布「廢話塔羅牌大作戰」遊戲，「歡迎挑戰學會洋流式廢話，你也能參選台北市長。」

韋淳祐說，嘴巴動，不等於敢說話。看完沈伯洋的台北市長辯論，大家終於搞懂一件事，過去天天喊辯論、天天罵別人「問A答B」的沈伯洋，自己一碰到市政題，就只剩「種樹、陪伴、塔羅牌」，他親自示範了什麼叫已讀亂回。

韋淳祐說，於是大家聽到，當人家問他都更，得到的答案是「都更需要的是動工跟完工。」這就像號稱股票專家，提出的建議卻是：「股市，需要的是開盤，和收盤。」於是大家聽到，當人家問他台北垃圾桶的問題，得到的答案是「不能說到太多但是也絕對不能太少。」

這就像號稱理財專家，被問到該存多少錢，答案是：「不能存太多，但也絕對不能太少。」

韋淳祐說，甚至大家聽到，當人家問他關於唸書的問題，得到的答案是「應該是要學會怎麼找方法，然後找出自己的方法，你唸書才會順。」這就像問導航怎麼走，導航回答「你要先找到路，然後走自己的路，你就會到。」一切都這麼廢，廢到有了規律；有規律，就能寫成程式；能寫成程式，就能做成遊戲。

韋淳祐說，感謝沈伯洋提供靈感，他們依照他的說話邏輯，推出這款翻牌遊戲，不管你抽到什麼問題，翻出來的答案，保證都沒有答案。歡迎挑戰。學會洋流式廢話，你也能參選台北市長。遊戲連結：https://nonsense.aeolian.studio/