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沈伯洋指北市兒虐六都之首遭打臉 陳菁徽酸：用猜的專家

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽批評，民進黨台北市長候選人沈伯洋身為執政黨立委，討論公共議題竟不看數據、全憑猜測，是「用猜的專家」。聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽批評，民進黨台北市長候選人沈伯洋身為執政黨立委，討論公共議題竟不看數據、全憑猜測，是「用猜的專家」。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱台北兒虐事件是「六都居首」，但因手上沒資料、數據，「只能用猜的」。國民黨立委陳菁徽今天表示，衛福部數據打臉沈伯洋，近年兒虐致死人數是高雄居六都第一，沈伯洋身為執政黨立委，討論公共議題竟不看數據、全憑猜測，是「用猜的專家」。

陳菁徽表示，沈伯洋日前接受專訪，談及兒虐議題時，竟稱台北市是六都兒虐案件最多的城市，下一句卻又說自己沒有數據，所以用猜的。衛福部數據打臉沈伯洋，近年兒虐致死人數以高雄居六都第一。她批評，一個執政黨立法委員，討論議題不看數據，都用猜的。這件事情拜託留在國內當笑話就好，千萬不要讓國際社會知道，民進黨台北市長候選人、民進黨不分區立委第二名、國際知名認知作戰權威專家，原來是「用猜的專家」。

陳菁徽說，「洋流船長都用猜的，上樑不正下樑歪，洋流之徒也都同一個樣」。以台北市砍樹議題為例，看到一棵樹被砍，就無限放大、抹黑攻擊北市府，但到底為什麼砍樹，卻不知道。反正都用猜的，先惡意解讀成蔣萬安亂砍樹，有沒有數據不重要。

陳菁徽指出，事實上，4年來北市府種了4萬多棵樹，但這些數據洋流們直接忽視，都憑感覺、用猜的。也難怪最近社群上一小段評論引發巨大迴響與討論：「死了幾個老師，一聲不吭；死了幾個軍人，裝聾作啞；砍了幾棵得病的樹，哭天搶地。」人命竟然不如得病的樹，終究得不到政府的關愛與重視。

不僅如此，陳菁徽表示，沈伯洋「用猜的」還有營養午餐事件。議員先潑髒水，定調是食物中毒，一樣是用猜的，根本沒有證據，但他們知道，「不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了」。最後所有檢測都證明並非食物中毒，但潑髒水的議員沒責任，跟著出征的洋流沒事，沈伯洋華麗轉身一樣沒事，留下被潑髒水的校方、師生及家長們錯愕無奈。

陳菁徽說，洋流有太多這樣的案例，沒有證據、沒有數據，都用猜的；髒水潑出去、造謠散出去，可以傷到政敵得分，沒有傷到就再想下一招，「這就是我們認識的沈伯洋，沒有用猜的，全部都是真實經驗。」

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