快訊

涉勾結保險員集體詐保…研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

高鐵板橋站道岔訊號異常 平均延誤30分鐘以內

台灣松下湖口廠火災2員工仍失聯 出動重型機具開挖搜尋

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安青草湖夜市拜票 化身美食嚮導行銷青草湖大蛻變

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供
高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供

欲連任的新竹市長高虹安昨晚到青草湖夜市拜票，帶著大家尋覓她的美食足跡，由於高虹安近年大力改造青草湖地區，白天可環湖健身、親水，晚上也可吃夜市美食再賞夜光湖景，加上剛結束的「秋焰祭」以及即將登場的「湖．共生」藝術節水舞表演都讓人太驚豔，許多民眾見到高虹安都大讚青草湖變得很漂亮。

高虹安繼上周到後站夜市「迺夜市」與民眾相見歡之後，昨晚在跨黨派市議員李國璋、徐美慧團隊、明湖里長林汶蓉、市議員候選人李玫陪同下，到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎，大家紛紛希望能合影、簽名，高虹安也親切且熟練的為民眾拿起手機一起自拍，並為攤商、民眾簽名，送上面紙、精心設計的環保購物袋及小朋友最愛的貼紙。

而這次「迺青草湖夜市」，高虹安也透露了自己的夜市美食地圖，在拜票過程中，她不斷跟攤商說「哇，你們這也太香了吧」，因此這次忍不住採買了不少平時愛吃的夜市美食，包括水晶餃、海帶、百頁豆腐等滷味、甘草芭樂、泰國檸檬蝦、梅子口味蔥油餅、酸奶洋蔥海苔薯條等。

市府指出，今年的新竹市青草湖年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」於10月9日至26日登場，一連18天陪伴民眾度過秋日時光，此次活動攜手國際知名超人氣作品，打造全台首見、斜躺於湖面上的巨型氣偶，並規畫6場璀璨湖畔煙火秀，搭配燈光展演、主題市集及精彩舞台表演，讓全國民眾驚豔。

許多網友紛紛表示「這次青草湖煙火太美了啦，人超多」、「意境滿滿，我在小新的右手邊，你們在哪？」、「站三小時卡位，值得了，青草湖煙火有美欸」、「我考慮在這辦婚禮了」；另有網友則是分享絕佳拍照點，有人則是說「我在家裡一直看鏡頭君」。

高虹安說，這幾年經過努力，讓青草湖有更多值得期待的日常，包括暑假有「環湖小鐵人」，下半年有「光湖作用」、「秋焰祭」，11月有「湖．共生」，將有壯觀的水舞展演，讓大家白天來運動，晚上來散步，一年四季都有理由再來。

而昨晚在青草湖夜市拜票過程中，不少民眾也熱情為高虹安加油，並謝謝市府這四年為青草湖帶來改變，希望這麼美的活動繼續舉辦下去，高虹安則開心回應，過去四年各項建設與市政已打好基礎，連任後未來四年更是關鍵期，請託支持者在剩下三個多禮拜的選舉最後關頭，一定要出門投票、票票入匭，讓高虹安市府團隊優質的市政建設能夠延續下去。

高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供
高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供

高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供
高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供

高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供
高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供

2026九合一選舉

高虹安 拜票 夜市 2026九合一選舉 新竹市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄人氣夜市驚見大片空攤！前攤商揭殘酷現實：生意怎可能好

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

旋風外溢 柯志恩推CF「我一直都在」

毛孩也來路跑！TOYOTA RUN台北場逾3千人同樂 黃阿瑪、鱷魚萌寵成焦點

相關新聞

影／幫蔣萬安站台？柯文哲：要幫也要人家有好處不要愈幫愈忙

民眾黨前主席柯文哲今天上午由基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳陪同，到基隆市安樂市場幫四位黨提名議員候選人掃街拜票。被問到是否為台北市長蔣萬安造勢站台？柯文哲回應說，要看時間能不能配合，但「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」

基隆最新民調激戰藍僅贏0.5% 謝國樑：選情緊繃 童子瑋：步步為營

基隆市長謝國樑今天舉行交通安全記者會，公布基隆市在全般、行人及機車交通事故傷亡率均列全國最低獲第一名，針對最新一份民調，他只領先民進黨對手童子瑋0.5%，謝國樑說，選情已緊繃，但未表態率達到37.5%，全力衝刺；童子瑋一早站路口拜票，他回應表示，將步步為營，讓市民看到他要改變基隆的決心。

不怕台派辛辣拷問！柯志恩上呂捷直播節目破圈 嗆新潮流壟斷資源

國民黨高雄市長候選人柯志恩4日晚間上挺大罷免補教名師呂捷YT直播節目，接受辛辣拷問，網友形容「心臟很大顆」。兩人從財劃法爭議、罷韓歷史到新潮流派系攻防，再談演唱會經濟，青年北漂等市政議題，柯志恩均直球回應，除向民進黨對手賴瑞隆喊話「快醒醒，一起去跟行政院長要錢」，也承諾若當選，大港開唱一定繼續辦、繼續跳。

沈伯洋指兒虐「問台北答高雄」？蔣萬安回嗆：問題源頭是沈「用猜的」

新北市長侯友宜上午陪蔣萬安赴士林華榮市場拜票，針對兒虐數據，藍營指高雄市才是六都之冠，沈伯洋今回擊蔣萬安又在「問台北答高雄」？對此，蔣萬安上午受訪指出，沈伯洋所「猜測」的結果完全不符事實，這是整個問題開始的源頭。

ETtoday民調 蔣萬安支持度50.7% 領先沈伯洋8.8個百分點

ETtoday民調雲昨天公布最新台北市長選舉民調，若明天就是投票日，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安以50.7%支持度領先民進黨候選人沈伯洋的41.9%，雙方差距8.8個百分點。至於看好度部分，蔣萬安也以53.3%領先沈伯洋的42.0%，雙方差距11.3個百分點。

李四川撞臉麥當勞「奶昔大哥雲朵包」！本人親認證：看了就回不去

新北市長候選人李四川近日意外因為一款包包成為話題！李四川昨（4）日在臉書分享，年輕夥伴當天買了近期受到關注的麥當勞「奶昔大哥雲朵包」，沒想到對方竟認為包包上的圖案與他十分神似，讓李四川笑說：「他們說我跟他很像，看了就回不去？」貼文曝光後，引來不少網友留言附和，直呼真的很像，還有人笑稱這款包包根本就是「李四川包」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。