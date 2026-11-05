高虹安青草湖夜市拜票 化身美食嚮導行銷青草湖大蛻變

欲連任的新竹市長高虹安昨晚到青草湖夜市拜票，帶著大家尋覓她的美食足跡，由於高虹安近年大力改造青草湖地區，白天可環湖健身、親水，晚上也可吃夜市美食再賞夜光湖景，加上剛結束的「秋焰祭」以及即將登場的「湖．共生」藝術節水舞表演都讓人太驚豔，許多民眾見到高虹安都大讚青草湖變得很漂亮。

高虹安繼上周到後站夜市「迺夜市」與民眾相見歡之後，昨晚在跨黨派市議員李國璋、徐美慧團隊、明湖里長林汶蓉、市議員候選人李玫陪同下，到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎，大家紛紛希望能合影、簽名，高虹安也親切且熟練的為民眾拿起手機一起自拍，並為攤商、民眾簽名，送上面紙、精心設計的環保購物袋及小朋友最愛的貼紙。

而這次「迺青草湖夜市」，高虹安也透露了自己的夜市美食地圖，在拜票過程中，她不斷跟攤商說「哇，你們這也太香了吧」，因此這次忍不住採買了不少平時愛吃的夜市美食，包括水晶餃、海帶、百頁豆腐等滷味、甘草芭樂、泰國檸檬蝦、梅子口味蔥油餅、酸奶洋蔥海苔薯條等。

市府指出，今年的新竹市青草湖年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」於10月9日至26日登場，一連18天陪伴民眾度過秋日時光，此次活動攜手國際知名超人氣作品，打造全台首見、斜躺於湖面上的巨型氣偶，並規畫6場璀璨湖畔煙火秀，搭配燈光展演、主題市集及精彩舞台表演，讓全國民眾驚豔。

許多網友紛紛表示「這次青草湖煙火太美了啦，人超多」、「意境滿滿，我在小新的右手邊，你們在哪？」、「站三小時卡位，值得了，青草湖煙火有美欸」、「我考慮在這辦婚禮了」；另有網友則是分享絕佳拍照點，有人則是說「我在家裡一直看鏡頭君」。

高虹安說，這幾年經過努力，讓青草湖有更多值得期待的日常，包括暑假有「環湖小鐵人」，下半年有「光湖作用」、「秋焰祭」，11月有「湖．共生」，將有壯觀的水舞展演，讓大家白天來運動，晚上來散步，一年四季都有理由再來。

而昨晚在青草湖夜市拜票過程中，不少民眾也熱情為高虹安加油，並謝謝市府這四年為青草湖帶來改變，希望這麼美的活動繼續舉辦下去，高虹安則開心回應，過去四年各項建設與市政已打好基礎，連任後未來四年更是關鍵期，請託支持者在剩下三個多禮拜的選舉最後關頭，一定要出門投票、票票入匭，讓高虹安市府團隊優質的市政建設能夠延續下去。

高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供

高虹安到青草湖夜市拜票兼體驗逛夜市、吃小吃的樂趣與享受，所到之處同樣受到大批攤商、民眾的歡迎。圖／高虹安競總提供