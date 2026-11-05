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蔣萬安赴華榮市場拜票 「漢子」侯友宜加持：萬安連任、李四川接棒

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。記者林麗玉／攝影

新北市長侯友宜上午陪蔣萬安赴士林華榮市場拜票，加持「做代誌」的人，侯友宜受訪指出，蔣萬安在雙北共同生活圈跟他合作4年，相當愉快，4年來成果斐然，蔣萬安這一次要連任，新北市由候選人李四川接棒，繼續打拚。

侯友宜、蔣萬安上午抵達華榮市場，民眾高喊「台北安可」、蔣萬安「凍蒜」，也喊「謝謝侯市長」。侯友宜指出，和蔣萬安合作相當愉快，也有一個北北基桃的治理平台，面對大台北的共同的發展，提了交通、產業、建設，這4年來成果斐然。

侯友宜指出，期待雙北在既有的基礎底下，大家繼續打拚，繼續認真做事情，就像他這4年跟蔣萬安一樣打拚做代誌，做出好成績。

對於侯市長來加持，蔣萬安說，非常謝謝侯市長今天特別來加持，過去4年台北跟新北、雙北之間彼此密切的合作，本來就是一日共同生活圈，不管面對交通、居住、教育等各項議題，共同面對問題，一起解決。

蔣萬安指出，他和侯友宜市長都是做實事的人，今天侯市長前來榮華市場一起向攤商和市民朋友，一一懇託爭取支持，非常的感謝，接下來他也會持續跟新北市密切緊密的合作，以及串接基北北桃既有的合作平台，持續的為市民創造更大的福利。

新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。圖／取自競辦直播供訊畫面。
新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。圖／取自競辦直播供訊畫面。

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