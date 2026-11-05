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沈伯洋指兒虐「問台北答高雄」？蔣萬安回嗆：問題源頭是沈「用猜的」

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。圖／取自競辦直播供訊畫面。
新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。圖／取自競辦直播供訊畫面。

新北市長侯友宜上午陪蔣萬安赴士林華榮市場拜票，針對兒虐數據，藍營指高雄市才是六都之冠，沈伯洋今回擊蔣萬安又在「問台北答高雄」？對此，蔣萬安上午受訪指出，沈伯洋所「猜測」的結果完全不符事實，這是整個問題開始的源頭。

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受遠見專訪被問及兒虐案，指北市兒虐是六都居首，但沒數據「只能用猜的」。藍營則拿出高雄市才是六都居冠數據回嗆。沈伯洋上午受訪回應，（蔣萬安陣營）又是「問台北回答高雄」，當時對方是問兒虐，藍營用的數據卻是兒虐死亡，如此說法感覺還是稱台北做最好、台北兒虐不嚴重。

蔣萬安上午受訪指出，沈伯洋一開始指控台北市兒虐是六都之首，「我們當然要回應他用猜測的方法」，而且所猜測出來的結果是完全不符事實，這個是整個問題開始的源頭。

蔣萬安說，一直以來，市府團隊和相關局處都有清楚的說明，兒少議題一直是非常嚴肅，市府也非常重視，任何政治人物提出任何指控，都必須要本於事實，不能憑空猜測，這個才是負責的說法。

另外，有媒體提問，網路上有寶林茶室受害的家屬，跳出來指當年看到幼的小孩找不到媽媽的心痛過往，質疑市府不該把人命當政績？蔣萬安說，市府團隊一直以來，對於受害者的家屬，都是確保他們的權益，「這是我們的責任」。

蔣萬安表示，市府一直持續給予全力協助，所以不管是對受害者幫他們向業者、保險公司爭取相關的權益保障，後來也達成和解。對於傷者協助的團體訴訟提出，現在也在北院審理中，並持續聆聽家屬心聲，給予全面的幫助。

沈伯洋上午也指，台北市都已經做得很好了？但公道自在人心，蔣萬安說，市府一直持續給予全面的協助，很多地方也持續虛心聆聽各界意見，市府能夠做得更好，持續的來檢討、改進，「這就是我們的態度」。

新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜(右一)上午陪台北市長蔣萬安赴台北市士林華榮市場拜票。記者林麗玉／攝影

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