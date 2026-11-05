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ETtoday民調 蔣萬安支持度50.7% 領先沈伯洋8.8個百分點

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
ETtoday民調雲昨天公布台北市長民調，若明天就是投票日，台北市長蔣萬安支持度為50.7%，民進黨籍候選人沈伯洋為41.9%，雙方差距8.8個百分點。圖／聯合報系資料照
ETtoday民調雲昨天公布台北市長民調，若明天就是投票日，台北市長蔣萬安支持度為50.7%，民進黨籍候選人沈伯洋為41.9%，雙方差距8.8個百分點。圖／聯合報系資料照

ETtoday民調雲昨天公布最新台北市長選舉民調，若明天就是投票日，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安以50.7%支持度領先民進黨候選人沈伯洋的41.9%，雙方差距8.8個百分點。至於看好度部分，蔣萬安也以53.3%領先沈伯洋的42.0%，雙方差距11.3個百分點。

民調顯示，受訪者中有88.3%表示「一定會」投票、7.9%表示「可能會」，合計96.2%表達投票意願。候選人支持度方面，蔣萬安獲得50.7%支持，沈伯洋則為41.9%，蔣萬安維持過半支持度。在看好度方面，53.3%受訪者認為蔣萬安能夠勝選，42.0%看好沈伯洋，雙方相差11.3個百分點。

據交叉分析數據，從行政區來看，沈伯洋在大同、中山及南港三區略為領先，蔣萬安則在其餘九個行政區占上風。政黨傾向方面，國民黨支持者有97.6%支持蔣萬安，民進黨支持者則有95.5%支持沈伯洋；民眾黨支持者有78.1%傾向蔣萬安、16.7%支持沈伯洋；不支持任何政黨的受訪者中，蔣萬安與沈伯洋分別獲得43.8%及38.5%支持。

針對台北市長選舉辯論會，調查顯示有74.6%受訪者表示曾收看，其中45.6%認為蔣萬安整體表現最佳，41.3%認為沈伯洋表現較好，差距4.3個百分點。調查也顯示，台北市民對蔣萬安的整體施政滿意度為55.2%，超過半數。然而，在「市政問題解決能力」上，蔣萬安獲得43.5%支持，沈伯洋則為43.1%，僅相差0.4個百分點，雙方幾乎持平。

ETtoday民調雲此次調查於2026年11月1日至3日進行，調查對象為設籍台北市12個行政區、年滿20歲以上民眾，透過手機簡訊及EDM通知，以封閉式網路問卷方式調查。有效樣本數為1853份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.28%；資料依性別、年齡、行政區及教育程度等變項加權。經費來源為東森民調雲股份有限公司，計畫主持人謝惠玲營運長。

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