影／黃世杰批「沒出大事就想連任」 張善政回：他應覺得我做很多大事

民進黨桃園市長候選人黃世杰昨晚接受民視主持人吳安琪專訪，談到選舉時，再批爭取連任的桃園市長張善政「不是想著沒有出大事就要連任」，對此，張善政回應，黃世杰應該是覺得他任內做了很多大事，所以希望能夠繼續連任。

張善政今早到中壢新明市場掃街拜票，國民黨議員候選人彭康傑、劉安祺、吳睿霖、無黨籍議員候選人李欣皆到場，市場自治會也送上蒜苗、肉粽跟蘿蔔象徵凍蒜及好彩頭。攤商跟來買菜或用餐的民眾，看到張善政到時都上前握手致意，還有店家熱情邀張善政吃豆花，送蒜頭預祝凍蒜。

對於黃世杰昨晚在專訪的質疑，張善政以新明市場原址重建工程為例，這不像捷運百億工程，不見得真的是大事，但絕對對於中壢市民的日常生活影響非常大，所以他相信，這種市民有感的政策，他也非常關注。不論是昨天去的桃園區南門市場，或是新明市場，他相信市民都有感，攤商也非常有感，就是在這個動能下，繼續往前走。

對於新明市場的工程推動，張善政表示，中壢鄉親都記得新明市場外的明德路，早年是什麼樣子，早上佔據大半的道路，收攤後道路中間都是垃圾，經過整頓，現在明德路完全不一樣。

另外，新明市場大樓是海砂屋，已經在旁邊找了停車場用地，正在興建中繼市場，預計明年十月蓋好，攤商都可以移過去，原址打掉重建，未來是市場加社宅的綜合大樓。

張善政說，新大樓蓋好後，希望攤商重新搬回來，這個過渡期非常重要，也是改變新明市場市容一個非常重要的關鍵，也希望能跟市場自治會充分配合合作，讓所有的攤商都覺得這個轉換是無痛的。

桃園市長張善政今早到中壢新明市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今早到中壢新明市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影