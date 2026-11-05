嘉市長選戰青年安居熱議題 張啓楷廣建社宅王美惠自建社會婚育宅

嘉義市長、議員選戰升溫，青年安居成為爭取年輕選票熱議題。小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）提名東區市議員候選人陳玥妗、西區市議員候選人林詩涵，日前提出「青年安居樂業」方案，要求市長候選人張啓楷、王美惠提出具體計畫承諾。藍白合市長候選人張啓楷提廣建社宅；民進黨市長候選人王美惠提自建社會婚育宅。

陳玥妗、林詩涵指出，嘉市青年面臨房價上漲、薪資成長追不上房價及租屋不穩定問題，嘉市房價所得比5年前5.69倍，今年第一季升至7.51倍，5年惡化速度全台之冠；20至44歲青年人口5年淨減少7134人，青年能否在嘉義安居、就業，已是城市發展必須面對的課題。

林詩涵以自身購屋經驗指出，2014年搬到嘉義租屋生活，當時社工月薪3萬多元，2018年在家人協助才買房，每月房貸1萬多元。如今嘉市房價持續上漲，每坪從2022年的18.22萬元，漲到今年約26.25萬元，4年漲幅約44%，她質疑，沒家庭資助的青年，如何在嘉義買房落腳。2人提3項訴求：公共土地優先規劃青年及婚育家庭可負擔住宅、公開青年租屋補助與就業創業政策成效，建立青年接案團隊與企業市場合作平台。

針對青年安居議題，張啓楷提社會住宅興建目標解方，承諾當選後，在都市計畫區內保留3%用地建社會住宅，目標至少提供2000戶，協助返嘉青年及無法購屋的年輕家庭減輕居住負擔。

張啓楷指出，嘉市購屋族平均須拿出32.85%的薪水繳房貸，若不吃不喝，約需7.5年才能買得起房。他主張社宅不應只有居住功能，還應結合托嬰、幼托、日照及長照等服務，打造兼顧年輕家庭育兒需求與長輩照顧的社福基地。

王美惠以市府推動社宅為基礎，提出進一步擴大住宅政策。她上月偕同內政部長劉世芳視察首座完工的社會住宅「友忠好室」表示，目前有3處社宅推進，當選市長，將主動盤點市有土地，推動嘉市首座市府自建「社會婚育住宅」，持續向中央爭取社住宅，讓青年、小家庭及有居住需求的市民，都能在嘉找到負擔得起、住得安心的家。

嘉義市長候選人王美惠（左）上月偕同內政部長劉世芳視察首座完工的社會住宅「友忠好室」。聯合報系資料照