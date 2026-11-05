影／幫蔣萬安站台？柯文哲：要幫也要人家有好處不要愈幫愈忙

民眾黨前主席柯文哲今天上午由基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳陪同，到基隆市安樂市場幫四位黨提名議員候選人掃街拜票。被問到是否為台北市長蔣萬安造勢站台？柯文哲回應說，要看時間能不能配合，但「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」

柯文哲說，要不要去幫蔣萬安站台，這個問題被問很多次了，但他的行程根本不是他決定的，問他不如去問秘書長周榆修，才知道未來兩個星期人在哪裡。但按主席黃國昌的講法，他強烈主張說到做到，在縣市長選舉和國民黨有簽協議合作，除了新竹縣的破局外，其他縣市可以幫忙的都盡量幫忙。

柯文哲還表示，但如何幫忙也要看大家時間能不能配合，還有一點就是「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，不是自己想要幹嘛就幹嘛，要看人家需不需要。」

民眾黨前主席柯文哲今天上午由基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳陪同，到基隆市安樂市場幫四位黨提名議員候選人掃街拜票。記者游明煌／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天上午由基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳陪同，到基隆市安樂市場幫四位黨提名議員候選人掃街拜票。記者游明煌／攝影