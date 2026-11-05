蘇清泉競選看板出現白色方塊 入夜「亮起來」藏玄機

2026屏東縣長選戰不到一個月，國民黨縣長候選人蘇清泉近日在屏東火車站前設置大型看板，寫著「少光電、降電價、緩物價、顧民生」，並在讓「屏東真正亮起來」標語旁設計一塊白色方塊，入夜後會發光。蘇清泉競選團隊說，這是刻意安排視覺效果。

蘇清泉競選團隊指出，看板中白色方塊不是印刷錯是競選團隊刻意安排設計。白天看起來是白色方塊，傍晚看板燈光亮起，這方塊發出明亮白光，讓整句「讓屏東真正亮起來」有不同視覺效果。

蘇清泉競選團隊表示，「讓屏東亮起來」是競選連任對手周春米過去提出口號，口號喊得響亮，但人民未能真正感受改變。屏東需要的不是「假的亮起來」，而是讓民眾在生活、經濟與未來發展上，真正看見希望。

團隊指出，看板運用白天與夜晚視覺反差，傳達簡單概念「（這個白色方塊）要真的亮起來，不只是一句口號、不只是說說就算了，蘇清泉要真正做出來，真正讓屏東縣亮起來。」

除了白色空白方塊外，蘇清泉看板沒有用他的照片，而是寫著「少光電、降電價、緩物價、顧民生」等訴求。競選團隊表示，選舉看板除傳達政見，希望透過創意吸引民眾注意，引發民眾思考。

爭取連任屏東縣長周春米這次競選主軸主打「希望城市，屏東亮起來」，這四年，屏東全面啟動，拚交通、拚醫療、拚產業、拚觀光，也努力把每個家庭照顧好，未來持續推動屏東建設與發展，產業來、建設做、福利多，讓屏東越來越好。