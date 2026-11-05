沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 羅智強轟造謠：人品人間奇葩

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委羅智強今日直呼沈伯洋「太扯」，據審計部統計，高雄的兒虐死亡數才是六都居首，兒虐不論發生在哪個縣市都該被檢討，卻為選舉抹黑，人品「人間奇葩」。

媒體「遠見雜誌」上傳沈伯洋在「遠見 On AIR」的訪談影片。其中，針對兒虐的問題，沈伯洋說：「兒虐的問題在台北市看起來是愈來愈嚴重，這就會變得很麻煩，他現在應該是不當的兒虐事件應該是六都之首」；主持人問沈是否跟區域性有關時，沈說：「因為我手上沒有資料跟數據，所以我們只能用猜的。」

羅智強說，兒虐數「用猜的」，沈伯洋太扯。沈伯洋說台北兒虐六都居首，沈的根據是：「我們手上沒有數據，所以只能用猜的。」辯論出洋相、市政空心菜，就罷了。現在乾脆直接說謊造謠、數據用猜的。「沈伯洋，真神人也！」

羅智強表示，審計部統計家內兒少受虐死亡人數，2022到2024年，高雄市共14人，台北市共1人。高雄的兒虐死亡數，才是六都居首。高雄兒少受虐數也遠高於台北。

羅智強批，明明是很簡單就可以查到的公開資訊，沈伯洋卻查都不查。為了選舉，就可以信口雌黃，亂猜瞎扯台北兒虐最嚴重？無論兒虐發生在哪個縣市，都同樣令人痛心，都該被檢討，沈卻胡說八道、抹黑台北，這種人品，只能說是人間奇葩。

羅智強表示，國防部半個月死了3個人，沈伯洋不關心；今年10月，3位老師輕生，沈伯洋不關心；2022到2024年，高雄市14位兒童，因為虐待死亡，沈伯洋不關心；沈伯洋卻說當台北市長要做的第一件事情，是種樹，其實台北市長蔣萬安4年種4萬棵樹，然後沈伯洋造謠台北兒虐數六都居首？「沈伯洋，你也太扯了！」