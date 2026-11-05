快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 羅智強轟造謠：人品人間奇葩

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委羅智強今日直呼沈伯洋「太扯」，據審計部統計，高雄的兒虐死亡數才是六都居首，兒虐不論發生在哪個縣市都該被檢討，卻為選舉抹黑，人品「人間奇葩」。

媒體「遠見雜誌」上傳沈伯洋在「遠見 On AIR」的訪談影片。其中，針對兒虐的問題，沈伯洋說：「兒虐的問題在台北市看起來是愈來愈嚴重，這就會變得很麻煩，他現在應該是不當的兒虐事件應該是六都之首」；主持人問沈是否跟區域性有關時，沈說：「因為我手上沒有資料跟數據，所以我們只能用猜的。」

羅智強說，兒虐數「用猜的」，沈伯洋太扯。沈伯洋說台北兒虐六都居首，沈的根據是：「我們手上沒有數據，所以只能用猜的。」辯論出洋相、市政空心菜，就罷了。現在乾脆直接說謊造謠、數據用猜的。「沈伯洋，真神人也！」

羅智強表示，審計部統計家內兒少受虐死亡人數，2022到2024年，高雄市共14人，台北市共1人。高雄的兒虐死亡數，才是六都居首。高雄兒少受虐數也遠高於台北。

羅智強批，明明是很簡單就可以查到的公開資訊，沈伯洋卻查都不查。為了選舉，就可以信口雌黃，亂猜瞎扯台北兒虐最嚴重？無論兒虐發生在哪個縣市，都同樣令人痛心，都該被檢討，沈卻胡說八道、抹黑台北，這種人品，只能說是人間奇葩。

羅智強表示，國防部半個月死了3個人，沈伯洋不關心；今年10月，3位老師輕生，沈伯洋不關心；2022到2024年，高雄市14位兒童，因為虐待死亡，沈伯洋不關心；沈伯洋卻說當台北市長要做的第一件事情，是種樹，其實台北市長蔣萬安4年種4萬棵樹，然後沈伯洋造謠台北兒虐數六都居首？「沈伯洋，你也太扯了！」

2026九合一選舉

兒虐 沈伯洋 六都 2026九合一選舉 台北市選舉 羅智強

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文宣開戰！沈伯洋酸「躲警報」 蔣萬安嗆「避錯誤訊息轟炸」

沈伯洋邀二次辯論 羅智強還原吳思瑤協商說三謊「不和沒誠信陣營協商」

台北市長辯論協商風波 吳思瑤批羅智強：沒偷錄音要公開什麼？

遭疑模仿肥皂箱開講？蔣萬安回4字：沈伯洋很多特色模仿不來

相關新聞

清晨赴環南市場拜票 沈伯洋：最後一個月拚投票率 一情況有機會勝算

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早5時到環南市場掃街，並由自治會長林勝東接待。他說，今天也會聆聽攤商的意見等，而選戰倒數一個月，現在就是拚投票率，大家能夠出來投票就會有勝算。

ETtoday民調 蔣萬安支持度50.7% 領先沈伯洋8.8個百分點

ETtoday民調雲昨天公布最新台北市長選舉民調，若明天就是投票日，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安以50.7%支持度領先民進黨候選人沈伯洋的41.9%，雙方差距8.8個百分點。至於看好度部分，蔣萬安也以53.3%領先沈伯洋的42.0%，雙方差距11.3個百分點。

兒虐數據「用猜的」遭砲轟 沈伯洋：講兒虐用兒虐死亡、問台北答高雄

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受遠見專訪被問及兒虐案，回應「只能用猜的」，藍營拿出高雄市兒虐致死案才是六都居冠回嗆。沈伯洋今回應，又是問台北回答高雄，當時是問兒虐，用數據卻是兒虐死亡，如此說法感覺還是稱台北做最好、台北兒虐不嚴重。

北市永安國小「2公克香鬆」惹議 沈伯洋嘆：蔣萬安都回市府做得很好

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早5時到環南市場掃街，媒體問到永安國小發放香鬆時，要求老師量測每人2公克，以及寶林茶室後續。沈伯洋說，大家能夠吃到免費營養午餐是立意良善，但要好的配套措施，但許多事情台北市長蔣萬安都是回答市府已經做得很好，「相信公道自在人心。」

影／黃世杰批「沒出大事就想連任」 張善政回：他應覺得我做很多大事

民進黨桃園市長候選人黃世杰昨晚接受民視主持人吳安琪專訪，談到選舉時，再批爭取連任的桃園市長張善政「不是想著沒有出大事就要連任」，對此，張善政回應，黃世杰應該是覺得他任內做了很多大事，所以希望能夠繼續連任。

嘉市長選戰青年安居熱議題 張啓楷廣建社宅王美惠自建社會婚育宅

嘉義市長、議員選戰升溫，青年安居成為爭取年輕選票熱議題。小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）提名東區市議員候選人陳玥妗、西區市議員候選人林詩涵，日前提出「青年安居樂業」方案，要求市長候選人張啓楷、王美惠提出具體計畫承諾。藍白合市長候選人張啓楷提廣建社宅；民進黨市長候選人王美惠提自建社會婚育宅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。