李四川撞臉麥當勞「奶昔大哥雲朵包」！本人親認證：看了就回不去

麥當勞「奶昔大哥雲朵包」去年在韓國掀起話題，昨（4）日上午終於登台限量開賣，套餐加購價359元，單買則為399元，每人限購4個，消息曝光後吸引不少粉絲準備搶購。不過，國民黨新北市長候選人李四川意外被發現與這款限量包撞臉，也因此成為話題。

李四川昨（4）日在臉書分享，年輕夥伴當天買了近期受到關注的麥當勞「奶昔大哥雲朵包」，沒想到對方竟認為包包上的圖案與他十分神似，讓李四川笑說：「他們說我跟他很像，看了就回不去？」貼文曝光後，引來不少網友留言附和，直呼真的很像，還有人笑稱這款包包根本就是「李四川包」。

李四川在貼文中分享年輕夥伴購買雲朵包的照片，並以幽默口吻談起這段插曲後，吸引不少人留言，「真的好像，太可愛了」、「是童年奶昔大哥！」、「真的無法回頭，太相似了」，連台北市文化局長蔡詩萍也回應「蠻像的」，讓這款原本走可愛風格的包包，意外多了政治人物的聯想。

除了李四川本人分享，Threads上也有網友討論這款雲朵包。網友表示，原本看到包包時覺得相當可愛，還一度想買，沒想到朋友卻冷冷地說「阿就⋯李四川包啊⋯」，讓他瞬間回不去了，還笑說「他自己認證了」。

另一名網友則開玩笑表示，這款包包似乎也因此與李四川結下緣分，為了炫耀，決定好好背著它去健身。留言區也有人建議「可以出競選小物了」，讓網友笑翻。