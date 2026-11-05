不怕台派辛辣拷問！柯志恩上呂捷直播節目破圈 嗆新潮流壟斷資源

國民黨高雄市長候選人柯志恩4日晚間上挺大罷免補教名師呂捷YT直播節目，接受辛辣拷問，網友形容「心臟很大顆」。兩人從財劃法爭議、罷韓歷史到新潮流派系攻防，再談演唱會經濟，青年北漂等市政議題，柯志恩均直球回應，除向民進黨對手賴瑞隆喊話「快醒醒，一起去跟行政院長要錢」，也承諾若當選，大港開唱一定繼續辦、繼續跳。

訪談一開始，呂捷劈頭即問柯志恩為何講話愛用手指、這麼兇？柯笑說，這是被官員講話「繞圈圈」逼出來的職業病，她會改進。

話題轉入政策面，呂捷質問財劃法「為何台北分得多，柯志恩是否讓高雄少拿200億元」，柯志恩嚴肅地說，沒有要選市長的人會去砍自己城市的預算。

她再度解釋，高雄人均統籌分配款仍居全國第二，真正的問題在於行政院扣住地方一般性補助款。她反批中央不應將地方財政當政治攻防工具，並向賴瑞隆喊話：「不要佛洛伊德固著，快跟我一起去跟行政院長要錢。」

呂捷又問，韓國瑜當年當選高雄市長後轉戰總統大選，讓高雄人感到被背叛。柯志恩對此表示，高雄人的確曾給國民黨機會，也用選票狠狠教訓國民黨，這堂課必須深刻銘記。四年前她承接低迷選情、選後承諾持續深耕高雄，便一貫而終。她強調，戰士沒有選擇戰場的權利，對高雄的承諾，她絕不會中途落跑。

觸及新潮流話題，呂捷辛辣提問，「為什麼柯文哲跟妳都這麼愛打新潮流」？柯志恩再度開砲，指高雄長年由在新潮流派系把持，從綠能到公共資源，背後利益盤根錯節、弊案接連爆發。「你去地方走跳，不管湧言會或正國會，除了新潮流之外，誰會服氣」，新潮流壟斷各項資源，吃相難看，高雄絕不能淪為單一派系私相授受的提款機。

呂捷續問到高雄水質、交通及演唱會經濟及曾停辦的大港開唱等問題，柯志恩承諾，「大港開唱」一定繼續辦。

柯志恩說，身為娛樂圈出身的老兵，她看的是更長遠的產業鏈，應進一步擴大演唱會產業鏈，讓燈光、音響、舞台及經紀公司等相關產業落地高雄，而非只有巨星來訪、觀光客一夜消費。

她也提出打破小港機場宵禁限制，結合南星計畫，朝24小時國際機場及郵輪母港方向規畫，提升高雄國際交通與觀光能量。對於青年成家困境，則主張兌現5000戶社會住宅，並研議地上權可負擔住宅，降低青年居住負擔，吸引北漂人口返鄉。

柯志恩最後，希望大家跳脫政黨色彩，回到候選人個人能力與市政願景檢驗，如果看藍營不順眼，請給她個人一次機會，服務4年、甚至8年，我們真的會好好做事。