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影／沈伯洋赴環南市場掃街拜票 攤商迎接有暖有冷
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天一早抵達環南市場掃街拜票，在環南市場會長林勝東與選區市議員候選人的陪伴下，一一向攤商握手請託拜票，不少攤商掛上洋流海報熱情支持。
沈伯洋今天再度抵達環南市場掃街拜票，在環南市場會長林勝東的陪伴下，與選區市議員候選人一同在土地公廟上香祈福，並送上象徵好彩頭的白蘿蔔、粽子、包子來祝福他，隨後林勝東跟著沈伯洋一起掃街拜票，部分攤商熱情拿出洋流海報表達支持，更有攤商拿出最新iPhone摺疊手機給他簽名。
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