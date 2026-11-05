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沈伯洋談北市兒虐六都居首用猜的？藍嗆：蹭仔冷血騙選票

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員楊植斗批沈伯洋陣營為了打台北，刻意忽略高雄近年有14個孩子被虐死，這是在解決問題，還是在政治攻防？圖／楊植斗提供
國民黨北市議員楊植斗批沈伯洋陣營為了打台北，刻意忽略高雄近年有14個孩子被虐死，這是在解決問題，還是在政治攻防？圖／楊植斗提供

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前稱北市兒虐不當事件六都居首是猜的，藍營拿高雄兒虐致死案統計數字才是六都居冠回嗆。沈今說，當時是問兒虐，用數據卻是兒虐死亡；國民黨北市議員楊植斗直言，立委能幫的忙很多，這段時間沈做了什麼？批他蹭兒虐，十分冷血。

議員楊植斗上午在臉書指出，無論哪個縣市這幾年都有兒虐案，有的發生在家裡，孩子被喪心病狂的親人施暴，有的發生在幼兒園，孩子被失職的教保人員不當對待，「全國都在發生兒虐，早就是系統性問題」。

他說，台北不會粉飾太平，確實也有兒虐案，但蔣市長任內強化保母訓練、增加訪視次數，也發文要求中央強制全國幼兒園裝監視器，而沈伯洋陣營為了打台北，刻意忽略高雄近年有14個孩子被虐死，這是在解決問題，還是在政治攻防？

楊植斗提到，前陣子他痛批沈伯洋，身為立委不在立法院解決全國的問題，甚至連兒虐專案報告都缺席，沈惱羞成怒要大家拒投楊植斗。今天看沈繼續蹭兒虐，自己才明白，這個人不但不知長進，還十分冷血。

他認為，如果台北真的做得特別爛，請拿出各縣市數字比較，用力批評、狠狠批評，而不是憑空臆測。沈伯洋委員競選期間沒有請假更沒有辭職，立委能幫的忙很多，這段時間他做了什麼？還是只會蹭議題，船過水無痕？

楊植斗表示，蔣萬安過去是怎麼當立委的？蔣萬安曾質詢時任衛福部長陳時中，社工遇到緊急狀況沒有公權力，連大門都進不去，等警察來有可能錯過黃金時間，他要衛福部拿出解方；蔣也踢爆受虐致死的孩子有三分之二事前根本沒被通報，要求衛福部整合預警系統；他還主提刑法第286條修正，加重虐童刑責。

他說，誰是真正關心兒虐？誰又是來蹭的？蔣萬安講話憨慢，但做事認真又實在，自己要幫他把真相講出來，別讓沈伯洋這個蹭仔騙到選票。

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