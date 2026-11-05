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清晨赴環南市場拜票 沈伯洋：最後1個月拚投票率 1情況有機會勝算

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沈伯洋與民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶及在地議員們到環南市場內掃街。記者許正宏／攝影
沈伯洋與民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶及在地議員們到環南市場內掃街。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早5時到環南市場掃街，並由自治會長林勝東接待。他說，今天也會聆聽攤商的意見等，而選戰倒數一個月，現在就是拚投票率，大家能夠出來投票就會有勝算。

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沈伯洋與民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶及在地議員們到市場內，從清晨5時許預計持續到上午8時，有幾個攤商是沈伯洋粉絲，身穿T恤和並拿出海報或手機都物品簽名合影，約莫6時初陸續有「小水滴」現身，他們說看到行程準備下才出門。

由於第一次大型掃街是和同黨新北市長候選人蘇巧慧到第一漁果，沈伯洋說，那時候還在適應期，今天來到環南市場已經不同，但仍和以前一樣攤商聲音、上下貨動線有什麼需要幫忙的，這是今天最重要的事情。

沈伯洋說，選舉最後一個月拚的都是投票率，從原先民調落後30％追到現在的數字，目前是臨門一腳，只要是投票率高，大家能夠出來投票就會有機會勝算。所以持續勤走基層和大家請託出來投他一票。

沈伯洋與民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶及在地議員們到環南市場內掃街。記者許正宏／攝影
沈伯洋與民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶及在地議員們到環南市場內掃街。記者許正宏／攝影

攤商是沈伯洋粉絲，身穿 T 恤和並拿出海報或手機都物品簽名合影。記者許正宏／攝影
攤商是沈伯洋粉絲，身穿 T 恤和並拿出海報或手機都物品簽名合影。記者許正宏／攝影

環南市場自治會長為林勝東（左）親自接待之外，身上背心貼上「洋流」並脖子掛上「洋流」飄帶。記者許正宏／攝影
環南市場自治會長為林勝東（左）親自接待之外，身上背心貼上「洋流」並脖子掛上「洋流」飄帶。記者許正宏／攝影

沈伯洋 環南市場 拜票 2026九合一選舉 台北市選舉

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