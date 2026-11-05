北市永安國小「2公克香鬆」惹議 沈伯洋嘆：蔣萬安都回市府做得很好

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早5時到環南市場掃街，媒體問到永安國小發放香鬆時，要求老師量測每人2公克，以及寶林茶室後續。沈伯洋說，大家能夠吃到免費營養午餐是立意良善，但要好的配套措施，但許多事情台北市長蔣萬安都是回答市府已經做得很好，「相信公道自在人心。」

永安國小昨日主食香鬆飯的香鬆被發現是由老師發放每人2公克，民眾嘆「難怪現在沒人要當老師」。教育局說，校內有學生對香鬆過敏，學校未直接拌入白飯，而是另外裝袋請導師分給沒過敏的學生；團膳業者提供配料及方式均依午餐供應委員會決議。

沈伯洋表示，覺得北市教育局是問A答B，源頭還是之前所提「營養午餐沒有配套措施」。大家能夠吃到免費營養午餐是立意良善，但要好的配套措施「北市府有沒有自己條例，家長如何幫忙等。」

他說，當時就曾問到此議題，但蔣萬安仍沒有回答，而且講完之後，天母又有發生學童不適，現在又發生香鬆事件。蔣萬安真的有義務跟市民說明，不要每次大家提出質疑時，第一個反應都是北市府做的很好，這並非建立良好信任的方式。

另外，媒體問到，寶林茶室重症唯一倖存者控蔣萬安說謊，又有自稱離世受害者的同事指看著同事的2歲小孩永遠失去母親，蔣萬安卻在辯論當做政績。

沈伯洋回應，很令人難過，辯論時候問到說為什麼不去參加寶林茶室的食安會議，不只沒有回答不參加，甚至說事情處理得很好，這聽在不管是被害人、被害人家屬心理會認為說為什麼講得出這樣的話。

他說，不只是這件事情，整場辯論在詢問蔣萬安時，都是說台北市府已經做得很好，「相信公道自在人心。」