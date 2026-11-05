兒虐數據「用猜的」遭砲轟 沈伯洋：講兒虐用兒虐死亡、問台北答高雄

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受遠見專訪被問及兒虐案，回應「只能用猜的」，藍營拿出高雄市兒虐致死案才是六都居冠回嗆。沈伯洋今回應，又是問台北回答高雄，當時是問兒虐，用數據卻是兒虐死亡，如此說法感覺還是稱台北做最好、台北兒虐不嚴重。

沈伯洋在專訪中指出，北市現在應該是兒虐不當事件是六都居首，主持人追問，這個跟區域性有關係嗎？還是哪一個環節造成？沈說，說真的「因為我們手上沒有數據，我們只能用猜的」。蔣萬安陣營批2024年高雄市兒童受虐致死12人、六都最多，台北市則為0人，把猜測包裝成專業，暴露的正是功課不足、外行充內行。

沈伯洋今早回應，「這個又是一個問T答K，問台北回答高雄。」而且是問說兒虐，蔣萬安競選辦公室在說兒虐死亡，他們在講送到幼兒園怕兒虐發生，蔣萬安競辦在講說家庭內的兒虐，完全就是問A答Ｂ。

沈伯洋說，說真的台北市光是已知的8起重大兒虐案件，有110多位學童受害，總共600多件不當管教，光是這些都沒有回答清楚。「現在一下提高雄，人家沒提死亡、他們提死亡，人家講幼兒園、他們講家裡內的。」

沈伯洋說，這不但是過分，是昨天晚上開始大量的造謠，大量帳號在網路上散播不實訊息，「我覺得很可惜是說，現在時機，對於這些議題好好回應最重要。」

沈伯洋說，蔣萬安也是一樣感覺台北做最好、台北兒虐不嚴重，甚至把這當成抹黑政治攻防，說真的聽起來很痛心。