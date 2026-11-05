【即時短評】爭議不該延燒到整個社區 選戰後獨居長者仍需要社會支持

台北市成功國宅有店家2日晚間協助發放民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選小物，群英里里長石忠勝接獲住戶反映後報警，到場錄影並呼籲民眾不要在「私有地」聚集，引發爭議。前警員石明謹3日上網分享從警時與當地住戶相處的經歷，網路上出現批評住戶自私的留言，矛頭從里長延伸到整個社區。

兩年前的採訪，讓記者看到的是這個社區的另一面。2024年7月，記者走進台北市保安警察大隊廚房，看見平時制服別著「迅雷」胸章的保大員警圍上圍裙，雞腿、鹹魚、山藥捲、麻婆豆腐及炒青菜，不到半小時完成。飯菜裝盤搬上巡邏車，直送成功國宅，每位獨居長者端起飯碗時，飯菜都還是熱的。

據當時採訪，這項送餐已持續16年，若追溯至社區長者與大安分局警方最初搭伙，更長達26年。當時成功國宅約有2300戶，年過70歲的長者超過1000人。受訪的保大員警說，送餐有社會功能，「就像點名一樣，今天誰出現、誰缺席，社區很容易知道獨居長者狀況是否異常。」社區裡曾有一位經常與人摩擦的獨居長者，參加共餐後情緒趨於穩定，後來成為社區志工。

這些長者，可能與爭議中被批評的對象不是同一群人。

選戰終究會過去，但仰賴社會支持的獨居長者不會隨選舉結束而消失。當政治情緒轉化成對整個社區的批評，那些未曾參與爭議的人，承受的是什麼，值得在下筆、轉貼之前先想一想。

員警將剛出爐的餐點送至成功國宅內，社區人員接手替老人們準備飯菜。記者李隆揆／攝影

員警將剛出爐的餐點送至成功國宅內，社區人員接手替老人們準備飯菜。記者李隆揆／攝影