不是說競選活動10天嗎？街頭旗幟、宣傳車提早偷跑 宜蘭選委會難開罰

選罷法規定縣市長及鄉鎮市長的競選活動10天，目前距離投票日還有20幾天，宜蘭街頭已經出現旗幟林立、選舉宣傳車趴趴走，民眾質疑違反選罷法；縣長候選人吳宗憲昨天召開記者會，陳琬惠也點名對手林國漳除了看板多，全縣跑透透宣傳車與旗幟是否違反規定？對此，縣選委會與縣政府都說「很難開罰」。

陳琬惠昨天在記者會指出，林國漳陣營隨處可見的看板與全縣跑透透的宣傳車，究竟花了多少錢？經費從哪裡來？至今仍交代不清；甚至有宣傳旗幟綁在電線桿、橋下與樹木，是否符合地方環保、交通及道路管理規定？應該由主管機關查明。

事實上，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳從日前宣布展開「蓋漳大車掃」第一站冬山鄉出發，民眾就在網路平台留言，質疑其違反選罷法，而類似的競選車隊宣傳在上月27日候選人抽籤當天，很多候選人抽完籤就帶著車隊掃街。

一般認為直轄市長選舉競選活動15天，立委及縣長等競選活動10天，鄉鎮代表及村里長5天，但是在競選活動時間以外、提前偷跑該如何處理呢？縣選委會表示，選罷法只管競選活動期間10天，這10天以前由縣政府相關單位依照各自法令規範。

以宣傳車擴音為例，縣環保局說，依噪音管制法規定，擴音器音量要定點監測2分鐘，住宅區噪音超過72分貝才能開罰，但宣傳車跑來跑去，很難測到違規。

再以競選旗幟來說，依「宜蘭縣選舉競選及罷免廣告物設置管理規則」，不得設置競選廣告物的地點包括風景區、公園、機關（構）、學校；公車站牌及其前後10公尺範圍內；橋梁之兩端橋台前後10公尺範圍內；交岔路口及道路中央分隔島端起算20公尺範圍內；高速公路交流道匝道末端起點100公尺範圍內或匝道出口接聯絡道路第一個叉路口。

換言之，目前若在一般道路路旁豎立旗幟，只要不是公園學校、風景區、公車站牌前後或橋梁之兩端、中央分隔島附近都可以，旗幟不傾斜、髒污、破損或脫落都不會被取締。

路上競選宣傳車趴趴走，只要不太大聲，噪音管制法無法取締。圖／吳宗憲競辦提供