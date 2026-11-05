新北陸戰 李四川喊接棒 蘇巧慧拚翻轉

選戰倒數二十三天，國民黨新北市長候選人李四川昨早到泰山福泰市場掃街，允諾加速五泰、泰板輕軌與塭仔圳等重大建設，以逾四十年工程與市政經驗，強化交通動脈。民進黨蘇巧慧天未亮就到蘆洲大台北果菜市場拜票，蘇說，當市長將加速推動蘆洲南北側都市計畫，重申反對將三重果菜市場遷移至蘆洲。

李四川深入泰山區福泰市場與攤商、民眾親切互動，有人遠遠看見李四川便跑步上前握手高喊「一定支持」，有菜攤老闆熱情地手比大愛心，許多人高喊「票投3挺四川」。

李四川說，從小在屏東小琉球漁村長大，每回到傳統市場感受到濃濃人情味像回到家，一定全力以赴奉獻畢生市政經驗給新北，顧好基層民生大小事。對泰山與周邊區域發展，李四川說，他將接棒侯市長，加速推動新泰塭仔圳重劃，帶動產業進駐，創造就業機會，提升泰山地區生活環境與區域機能。

李四川、侯友宜昨在市議員曾煥嘉競總成立大會同台，李四川說，他在板橋居住多年，板橋是新北關鍵樞紐，將接棒侯市長全力推動泰板輕軌，強化板橋聯外交通動脈，發揮興建台北小巨蛋與推動台北大巨蛋完工實務經驗，將板橋體育館升級為兼具國際賽事、大型演唱會與多元展演功能的新北小巨蛋。

蘇巧慧也馬不停蹄衝刺，清晨到蘆洲大台北果菜市場掃街拜票，傍晚安排到中和大勇黃昏市場，緊握每一雙手爭取支持。蘇說，選戰進入關鍵階段，持續勤跑、勤跑、再勤跑，若選上市長將加速推動蘆洲南北側都市計畫，同步完善公共設施、提升生活機能。

對三重果菜市場遷移議題，蘇強調，重大公共建設應尊重地方民意、公開透明，堅決反對將三重果菜市場遷移至蘆洲，以市民需求為優先，打造更宜居的蘆洲。蘇也預告，本周末分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中辦「慧聚繁星」造勢晚會，行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴將助講。