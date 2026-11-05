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橋頭檢方查賄選 33模範母親獲贈可頌禮盒遭傳喚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

無黨籍高雄市議員候選人張騏晟涉嫌賄選案擴大偵辦，卅餘名今年接受表揚的岡山區模範母親，因曾於母親節表揚餐會收受張騏晟團隊贈送的可頌禮盒，昨突遭檢調大動作帶往橋頭地檢署應訊。家屬指出，原本單純接受表揚，多位高齡甚至行動不便的長輩卻面臨司法調查，心生恐懼。

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檢調調查，張騏晟涉嫌於今年五月岡山區公所與里長服務促進會合辦的模範母親表揚餐會中，向卅三名模範母親發放市價約四百九十元的可頌禮盒。

昨天上午，檢警登門將多名長輩帶走應訊，包括九十二歲高齡長者，家屬表示，餐會當天，市府、區公所及多名參選人均有發放禮物，長輩不疑有他帶回家，未料會收到嫌疑人傳票，被請上警車應訊，「這麼大動作，真的會讓人心生恐懼」。

橋檢指出，檢察官傳喚時，先以「嫌疑人」身分發出傳票，共傳喚卅七人，但模範媽媽們到案後，經初步事實過濾，確認僅為單純受贈、並無不法犯意與涉案嫌疑，即將身分轉為「證人」，訊問後請回。

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