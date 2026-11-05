藍軍鐵三角再現 北中「牽手」連線

九合一選戰倒數，國民黨展開跨縣市選戰串聯。高雄市長候選人柯志恩昨與桃園市長張善政、國民黨前主席朱立倫合體掃桃園南門市場，喊話藍營團結，力拚勝選；台北市長蔣萬安妻子石舫亘則與台中市長候選人江啟臣妻子劉姿伶首度合體，深入北市綠營票倉蘭州市場拜票，蔣萬安笑說「太太同心、其利斷金」。

柯志恩電視辯論後聲勢看漲，蔣萬安辯論會表現更讓藍軍士氣大振，兩人前晚一同掃街後，柯昨一早隨即轉戰桃園，與張善政、朱立倫走進南門市場拜票，三人喊話藍營團結一致，把支持者的票催出來。

柯志恩說，她與張善政過去在國民黨智庫合作無間，在朱立倫號召下，將與張善政、蔣萬安及各縣市首長團結一致，把票催出來，讓國民黨在這次選戰獲得最好成績。她也帶來限量運動毛巾「有志一同．翻轉高雄」，與張善政交換競選小物。

張善政表示，三人當時在國民黨智庫是「鐵三角」，有很深的革命情感，因此第一場市場掃街一定要邀請兩人同行。他認為，國民黨近期聲勢持續上升，柯志恩的辯論表現也令人振奮。

桃園市長張善政（右二）昨到桃園南門市場掃街，高雄市長候選人柯志恩（右）、國民黨前主席朱立倫（左二）助陣。記者朱冠諭／攝影

朱立倫表示，民進黨選戰策略非常厲害，各種資源與認知作戰都出動了，但現在所有民調都只是參考，真正關鍵是要出來投票。朱也拜託各地選民支持蔣萬安、江啟臣、新北市長候選人李四川等人。

蔣萬安前晚才與柯志恩「北高人氣連線」，石舫亘與劉姿伶昨也「北中合體」，深入北市傳統綠營票倉掃街，兩人展現親和力，遇到身材較嬌小長者，還特地彎腰握手。石舫亘一邊掃街，一邊向民眾介紹：「這是台中江啟臣的牽手。」

石劉二人不僅化身丈夫分身，也開啟「採買式拜票」。第一攤就買了開心果、肉乾等，劉姿伶透露，江啟臣很愛吃豬肉乾，直呼「現烤的，看起來很好吃」；逛到童裝攤位，石舫亘也買得開心。還有攤商拿出與蔣萬安的合照，請她們簽名。