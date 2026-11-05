文宣開戰 沈伯洋酸「躲警報」 蔣萬安嗆「避錯誤訊息轟炸」

台北市長選舉打起文宣戰。國民黨候選人蔣萬安陣營昨起發放首波競選文宣「萬安警報」，盼透過「團結實蔣」謹慎應戰。對於被譏為抄襲民進黨候選人沈伯洋「順報」，沈也酸「遇到『萬安警報』要躲起來」，蔣萬安回嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」，大家可以看看文宣的內容，其實非常豐富完整，跟沈的完全不一樣。

「洋流」飄帶正夯，國民黨推出國旗飄帶，以「中華民國流」迎戰。蔣萬安競總昨也同步發送「安心貼」貼紙。國民黨主席鄭麗文說，國民黨沒國家機器，也沒民進黨龐大的資源，只能靠扎實的政績表現和團隊的團結，「我們不是人造洋流，也不是空虛的造勢」，呼籲大家廿八日站出來、拚投票率。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會示警，指台北、高雄、新竹等縣市都出現類似網站遭境外攻擊，強調民主選舉不能受不當干預，應讓人民依據候選人的政見、能力與表現做出選擇，而不是受到假訊息或惡意操作的影響，左右台灣人民的選擇。

蔣萬安昨赴南機場夜市掃街，現場湧入大批支持者；蔣並與民眾黨市議員候選人吳怡萱合體掃街拜票。對賴清德稱電視辯論目的不是為了要辯贏對手，並稱沈伯洋態度平和、誠懇，蔣萬安回應，若大家最關心的重要政見放在辯論會後才提，語氣再怎麼平和，也算不上誠懇。

此外，沈伯洋日前接受「遠見」專訪提及兒虐事件，稱台北市為六都之首，且坦言手上沒有資料，是「用猜的」，蔣萬安昨怒批沈伯洋猜測的數據完全錯誤，「用猜測的數據加深家長的不安」，這樣猜測的說法不負責任，只是加深家長的不安。蔣萬安競辦發言人楊沛緰引述審計部與衛福部前三年兒虐致死統計指出，高雄市家內受虐致死人數累計十四人，光二○二四年就有十二人，六都最多；北市三年來為二人，二○二四年○人，數據顯示沈伯洋的說法完全脫離事實。

沈伯洋競辦發言人蔡一愷表示，沈在「遠見」專訪中關注的，是如何從制度上預防兒虐，蔣辦不要斷章取義，迴避北市府應負的責任；當時沈面對主持人追問兒虐相關數據，坦率表示北市府尚未公布完整數據，無法直接判斷，但真正關注的是如何預防及處理孩子遭遇不當對待的問題。

沈伯洋昨晚接受「ＴＯＤＡＹ看世界」專訪表示，盼透過選舉打造「只講政策」正向選風，並將民主形塑為北市特色。

據轉述，民進黨秘書長徐國勇在中常會重申，距投票日愈近，大家要戒慎恐懼，最後階段要比「不犯錯」。黨內人士說，例如立院黨團總召蔡其昌日前批蔣萬安生生喝鮮乳的「市民弱智說」，就應避免。