新聞分析／新竹市長 藍白防線對決洋流外溢

距離投票剩最後一個月，新竹市的街頭選情看似平靜，不少市民甚至打趣「感受不到決戰氣氛」。然而，平靜表面下卻是暗潮湧動的板塊較勁；風城選戰主軸已然清晰，呈現現任市長高虹安憑藉「藍白合」與「小草」雙重基底築起的堅固防線，對決試圖靠「洋流外溢」急起直追的民進黨候選人莊競程。

高虹安雖歷經官司擾動與綠營集中火力的輿論檢驗，仍憑藉科技產業對接、教育及社福資源挹注等表現，穩固市政基底。如今高陣營以「政策」與「市政」雙牌穿梭基層，一方面享有藍營未提名、泛藍自動歸隊的「藍白合」優勢；另一方面，高的理工背景與親和力，在竹科人及年輕父母構成的「小草」及中間選民眼中，依然具備凝聚力。若能持續深化「讓新竹穩定前行」，將是鞏固領先的最強利器。

綠營部分，莊競程除勤跑基層，也積極尋求外部突破。上月廿五日，台北熱門造勢車「洋流號」首度駛進新竹南寮，台北市長候選人沈伯洋與莊競程合體車掃，激起不少熱度。這股被寄予厚望的「洋流」外溢效應，對學者出身、形象斯文的莊競程而言，確實是拉抬空戰的強心針。

不過，這股熱潮究竟能走多遠？選戰歷史早已證明，當年韓國瑜造勢鋪天蓋地的「韓流」，最終也未能換來總統大選勝利；同理，竹市中間選民與科技族群向來理性且注重在地連結，若洋流效應僅停留在綠營自家人的「同溫層狂熱」，未能轉化為在地政策共鳴，恐難穿透中間選民防線。

至於以無黨籍參選的前國民黨發言人何志勇，面臨遭夾殺邊緣化的危機。為擺脫困局，何展現政治靈活性，罕見兩度與莊競程跨黨派合體，並合力叫陣高虹安進行市政辯論。這種借力使力的戰術，雖短暫搶下媒體版面、破除邊緣化陰霾，但缺乏政黨組織與動員資源，仍是其難以跨越的硬傷。

這場選戰目前的勝負關鍵，仍落在「執政延續的認同」與「外部聲量的轉化」。高虹安穩扎穩打築高防線，挑戰者們則在同溫層外急尋突破；風城這場勝負，不到最後一刻仍充滿變數。