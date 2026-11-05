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何秀綿涉賄選遭起訴 競辦：片面解讀

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐陳恩惠／連線報導
無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署昨起訴建請處四年六月以上徒刑。聯合報系資料照
無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署昨起訴建請處四年六月以上徒刑。聯合報系資料照

無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗檢昨偵查終結依違反選罷法罪嫌起訴何秀綿等十四人，建請法官處何四年六月以上徒刑，何競總表示遺憾，並抗議指檢方片面解讀有影響選舉結果之虞。另，桃園檢調查辦二名里長候選人涉賄、「搓湯圓」要對手退選，複訊後都諭知交保。

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苗栗地檢署起訴指出，某社區住戶委員會沈姓前主委為助選何秀綿，今年八月間以一萬元訂購五十盒禮盒，每盒市價三九九元，九月十二日當天，沈協助何與張姓藝品店負責人與吳姓地方人士等五人到社區交付住戶禮盒、競選小物濕紙巾拜票，接著沈、林姓鄰長、羅姓社區前主委等人協助敲門發送禮盒、交付給選民。

苗栗地檢署昨偵查終結，起訴何等八人涉犯投票行賄罪嫌，另有八人涉犯投票受賄罪嫌，其中二人同時涉行賄及受賄罪嫌。檢方直指何秀綿長期擔任公職，理應深諳賄選界線，但涉案後卻矢口否認，稱是其他被告替其賄選，建請從重量處四年六月以上徒刑。

何秀綿競選總部回應，尊重司法程序，但針對檢方片面解讀，刻意省略對候選人有利之證詞，企圖形塑所犯行為印象，顯有誤導群眾視聽可能，且藉此影響選舉結果之疑慮，表達嚴正的抗議。

另，苗栗縣温姓縣議員候選人涉嫌現金買票，檢察官前天傳喚到案，認涉嫌重大，且有滅證及串證之虞，聲請羈押禁見，法官昨裁定五十萬元交保。

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