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魏平政批缺席毒駕修法 陳素月：早表態零容忍

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

國民黨彰化縣長候選人魏平政昨批評對手立委陳素月，指其在立法院表決「毒駕再犯致死最重處死刑」的關鍵修法時選擇神隱、未參與投票，背棄縣民的生命安全。陳素月反駁並強調早在六月十一日，自己就已在臉書公開表達對毒駕「絕對零容忍」的立場。

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聯合報長期追蹤與關心毒駕議題，根據最新統計，彰化縣今年僅上半年查獲的毒駕案件即達五百一十六件，相較於一百一十三年的二十四件，短短三年間暴增超過二十倍。

魏平政指出，十月三十日立法院針對在野黨提出「毒駕致死處七年以上；十年內再犯致死可處死刑、無期徒刑或十年以上」的重刑條文進行三讀表決時，最終雖以五十七票贊成通過，但包含陳素月在內的十位民進黨縣市長參選綠委，竟然集體缺席未投票。

魏平政也提到，兩周前攸關長者權益的「免健保表決」，陳素月同樣缺席。「彰化人在基層被毒駕撞死，妳身為民代卻在中央神隱。」魏平政質疑陳素月究竟是支持還是反對毒駕再犯致死判死刑？難道到了選前，為了政治利益連票都不敢投？魏平政呼籲陳素月切勿再躲在黨意後面，必須向所有彰化縣民，特別是無辜受害者的家屬給出一個交代。

陳素月則回應，對於毒駕造成用路人或駕駛不幸傷亡的事件一再發生感到非常痛心，並表達最嚴厲的譴責立場。她強調，自己在六月十一日的臉書貼文中「早已公開表明對毒駕絕對零容忍」。

陳素月主張，針對毒駕行為應從源頭嚇阻、加強查緝，並於法律層面加重處罰，希望社會大眾共同關心此議題，同時呼籲選戰對手切勿利用他人的不幸來炒作政治聲量。

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