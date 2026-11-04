黃世杰批張善政沒出大事想連任 桃市府：黃世杰任內專出大事

民進黨桃園市長候選人今晚接受民視主持人吳安琪邊專訪，談到選舉時，再批爭取連任的國民黨桃園市長張善政「不是想著沒有出大事就要連任」；桃園市新聞處長羅楚東則回嗆黃「過慣高官生活，且任內專出大事、專闖大禍。

黃世杰與吳安琪都曾在桃園市前市長鄭文燦團隊工作，2人在直播節目一邊吃桃園美食、一邊回憶市府工作時光，有說有笑；談到選舉，黃世杰話鋒一轉稱張善政去基隆市場讓他嚇一跳。

黃世杰表示，自己去馬祖是深化桃園與馬祖的交流，照顧好在桃園的馬祖人，張善政去基隆為桃園講了什麼，而且張去基隆前根本沒有在桃園掃過市場。

黃世杰說，張善政做了4年，面對選舉更應該接受檢驗，不是想著沒有出大事就要連任，民主選舉不應該是這樣。他曾提出2人就市政議題辯論，但張被議員質詢時說不需要浪費時間；選舉倒數，他將全力衝刺，明將與前立委鄭運鵬一起車隊掃街，贏回桃園與找回桃園光榮。

桃園市新聞處長羅楚東表示，黃世杰擔任立委期間，三家SRF廠商就在他的毫無作為下長驅直入觀音，留下地方至今仍須面對的爭議。黃世杰自己任內專出大事、專闖大禍，如今卻反過來嘲笑努力讓桃園穩定發展、不出大事的張善政，黃的獨特見解，就留給市民公評。

羅楚東也說，黃世杰從政十多年，過慣哪裡有官位就往哪裡去的高官生活，如今為了選市長，突然對市場攤商展現高度熱情。請問黃世杰擔任市府高官、立法委員期間，替市場攤商爭取過什麼具體建設、解決過什麼問題？張善政忙著改善市場環境、提升攤商營業安全，「誰在做事、誰在作秀，攤商朋友天天做生意，眼睛比誰都雪亮」。

羅楚東奉勸黃世杰爭取選民支持應該腳踏實地，不要老是把自己的名字跟蔣萬安、沈伯洋或蘇巧慧連在一起。如果從政十多年，對桃園的貢獻仍然乏善可陳，只能靠評論其他政治人物博取關注，實在令人非常失望。

張善政競辦發言人莊鎧毓則說，黃世杰就是平常不見人影，選舉到了才趕緊跑市場、套交情，他自己去外縣市湊熱鬧參加後援會，或是找外縣市的人來幫他壯聲勢逛夜市都可以，但是張善政做什麼他就是百般不順眼，當個不負面選舉的候選人，是不是真的很困難？