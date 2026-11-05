李四川駁老福法不副署 選票教訓民進黨

年逾六十五歲長者免繳健保費，成為選戰熱議，國民黨新北市長候選人李四川昨表示，「這不是福利，而是對長輩的照顧」，政府應正視新北逾八十萬名長者照顧需求，若閣揆決定不副署，呼籲市民在十一月二十八日用選票教訓民進黨。

身兼立委的民進黨新北市長候選人蘇巧慧，日前未參與立院長者排富免健保費相關法案投票，引發議論。李四川昨公開質問蘇巧慧，「如果卓榮泰不副署，她是否為新北長輩說一句話？」投入選戰近八個月，走遍新北二十九區，長輩最常談起的建言就是希望六十五歲以上長者健保費由國家支付。

對於衛福部長石崇良發送簡訊，希望各大醫藥、社福團體發聲。民眾黨主席黃國昌昨表示，不少民進黨縣市長候選人提出「補助長者健保費」政見，但行政院卻是反對修法補助健保費，為此，衛福部刻意營造醫界專業團體反對修法的氛圍，為行政院「忍痛覆議」鋪路。對於可以降低三明治世代負擔，又能達成醫療平權的修法，民眾黨堅持到底。

行政院質疑此次修法恐刪除原有弱勢長者相關醫療補助，人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩昨至行政院陳情，他表示，盤點各縣市法規，中低收入長者既有醫療補助幾乎不受影響，僅高雄市長年違法限縮資格，籲行政院於周五副署，高市府應限期補正。

蘇偉碩表示，比對各縣市醫療補助地方自治法規，現有廿一縣市透過地方自治法規或行政計畫落實或部分落實補助，中低收入老人既有醫療補助不受影響。唯獨高雄市，二○一六年修改規定，將醫療補助限縮在低收入戶和中低收入戶老人，使百分之八十五的中低收入老人無法申請補助，約四萬二千多人。

蘇偉碩提出三項訴求，第一，呼籲卓揆盡速副署老福法新法，若維持現制，高市府將持續處於違法狀態；第二，行政院與高市府應依法補正，以維護高雄四點二萬名弱勢老人的醫療權益；第三，針對高市府長達十年致使弱勢老人失去補助的損失，應制定補償救濟辦法，並公開道歉。