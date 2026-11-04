掃街後訪吳怡萱競總 蔣萬安：藍白合一定更緊密

台北市長蔣萬安今晚赴南機場夜市掃街，隨後拜訪民眾黨北市議員參選人吳怡萱競選總部。對於未來北市藍白合是否將更緊密，蔣萬安說「一定是」，吳怡萱則盼密切合作，讓台北往前走。

蔣萬安晚間赴南機場夜市掃街，國民黨立委賴士葆、國民黨北市議員郭昭巖、鍾小平、吳志剛、國民黨北市議員參選人張延廷、民眾黨議員參選人吳怡萱、無黨籍議員參選人應佳妤等人均到場。

蔣萬安掃街過程受到支持者熱烈歡迎，耗時逾2小時才結束，接著於晚間近10時前往拜訪吳怡萱競選總部。

吳怡萱說，掃街過程許多支持者搶著跟蔣萬安合照，無法停下來吃美食，因此準備楊桃汁、水煎包給蔣萬安。她提到，南機場夜市在蔣萬安任內即將改建、都更，盼能保留夜市攤商，「都更一定要做，可是就是夜市也要保留下來」；蔣萬安說，有聽見許多攤商心聲，一定會確保相關權益。

媒體詢問，蔣萬安拜訪吳怡萱競總，是否代表未來北市藍白合將更加緊密。蔣萬安表示「一定是」，這4年民眾黨議員提出建設性建議，不管大巨蛋、社宅興建等，也落實成具體政策。吳怡萱則說，民眾黨現任4位北市議員表現有目共睹、務實問政，也盼未來密切合作，讓台北市往前走。