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盧秀燕助攻江啟臣 蔡英文今助陣何欣純

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（右一）與民進黨台中市長候選人何欣純（左）昨出席轉運中心啟用典禮。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（右一）與民進黨台中市長候選人何欣純（左）昨出席轉運中心啟用典禮。記者余采瀅／攝影

台中轉運中心昨啟用，國民黨台中市長候選人江啟臣、民進黨候選人何欣純到場，雙方短暫握手致意，其他無互動。市長盧秀燕以立院副院長身分僅邀江啟臣致詞，何欣純則提前離場。談到民調，她說，台中有很多問題，市民看不到市府拿出解方，就會展現在民調上。江啟臣則認為各界對國民黨的提醒，都應認真看待。

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台中轉運中心斥資逾二十一億元，其中，中央補助近四億元，市府負擔十七億元，規畫地上兩層、地下三層，設置十二席大客車停靠空間，提供二十六條國道客運及市區公車路線進駐，實現「七接七轉」交通願景，民眾通勤、就學、旅遊或返鄉，獲得更便捷、舒適的轉乘環境。另場內設有五百零六席汽車停車位及一千四百六十九席機車，讓民眾停車、接送及轉乘更便利。

盧秀燕致詞時感謝江啟臣在中央爭取經費，挹注市庫，並邀江致詞。江啟臣表示，台中市幅員廣大，台中轉運中心目前實現「七接七轉」，未來串聯捷運，打造「八接八轉」轉乘樞紐，讓市民轉乘、接駁更方便，進一步活絡舊城區。

何欣純未獲邀致詞，她說，先前會勘過水湳轉運中心，看起來就是大型蚊子館，因國道客運與市區公車的班次與路線不夠多，轉乘功能不彰。台中轉運中心啟用，不只硬體要蓋好，配套措施也要做好，資訊完整、班次銜接順暢，以及市民轉乘方便都是重點，才可讓轉運中心真正發揮功用。

台中市府交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心是超前部署，不能等到需求增加的時候才推動建設，目前不論是路線擴充、招商，逐步推進中。

前立委沈富雄認為國民黨近期民調下滑是因人民對施政感到灰心。何欣純說，台中市民確實非常有感，近年在治安、公安、兒虐、食安上看不到市府拿出解方，民怨才會展現在近期民調。江啟臣則說，「沈大老是基於愛護國民黨」，各界對國民黨的提醒，國民黨都應該認真看待。

前總統蔡英文今天將第三度助陣何欣純，沈伯洋則預計十一月二十日選前一周來台中，與何欣純二次合體，炒熱選情。

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