雲縣長選戰 張嘉郡推青年創業 劉建國賣在地咖啡

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨提出「雲林ＡＣＧ（動畫、漫畫與遊戲）青年創業計畫」政策白皮書，提出六大行動，並承諾加碼一億元青創基金；民進黨縣長候選人劉建國則北上宣傳古坑鄉精品咖啡，台北市長候選人沈伯洋幫他助選，呼籲支持者要返鄉投票。

張嘉郡提出「斗六創作育成、斗南文化展演」雙城布局，她說，將由縣府協助青年成立ＡＣＧ工作室，以斗六文化路稅務局宿舍群為優先基地，也規畫以「雲林ＡＣＧ國際動漫電影節」及「雲林動漫影展暨國際青年創作競賽」為年度主軸，另，結合雲科大建置台日國際接案平台，媒合日本出版社及動漫、遊戲企業，協助青年承接國際訂單。

張嘉郡也說，將提供青年創業團隊每月二萬元支持金，最長補助二年，並加碼一億元青年創業基金，降低創業初期的資金壓力，同時，縣府對取得商業成果的團隊另給予獎勵。

另，縣府主辦台灣咖啡節上周在古坑綠色隧道開幕，七和八日迎來第二波活動，劉建國昨與古坑鄉長林慧如帶著古坑精品咖啡進立法院，劉與沈伯洋一同手沖、品嘗古坑嵩岳咖啡的藝伎咖啡豆，劉建國說，近年極端天氣讓咖啡收成更不容易，希望大家從喝一杯、買一包開始，支持台灣咖啡農，進一步走訪產地、認識古坑。

沈伯洋表示，好咖啡靠一滴一滴累積，選舉也是每個人一個一個站出來，才會形成強大力量，「一滴都不能少」，呼籲要返鄉投票。

此外，縣長張麗善昨主持「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點施政成果，包括減債逾一二七億元、打通古坑草嶺交通瓶頸、活化閒置公共設施等；但民進黨雲林黨部同時快閃縣府外，質疑「九加一產業園區」、麥寮國際商港、斗南智慧物流冷鏈園區等進度。

張麗善表示，八年所做多到說不完，籲選舉要理性、用智慧判斷，不要一竿子打翻一條船，完全抹煞縣府努力。