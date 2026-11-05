觀察站／催出北漂、中間票 高市藍綠最後考驗

高雄「韓流」未再現，「柯旋風」似已颳起！國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論後短影音瘋傳，甚至被AI二創成「女英雄」，女性選民直呼「她是我的偶像」。這股柯式旋風一路向北吹，藍營認為柯志恩高人氣正為選戰帶來新氣象，但能否催出北漂青年及中間選民選票，仍是選戰最後階段考驗。

柯志恩上周在辯論會火力全開，發言被網友剪輯成短影音在各社群平台大量轉傳，藍營人士觀察，影片已突圍「破圈」，熱度擴散。前晚柯志恩與台北市蔣萬安合體掃寧夏夜市，在台北求學的一名高雄首投族即守候現場替柯加油，表示一定會返鄉投票。亦有原先不關注選情的婦女被柯「圈粉」，網路更出現多部以柯志恩為主角的ＡＩ二創短片，將她塑造成對抗「霸凌」與「綠營」的女英雄，政治聲量外擴中。

一名藍營人士不諱言，受大環境及「洋流」影響，藍軍士氣一度低迷，但柯志恩辯論時電爆對手，有支持者形容賴瑞隆當場「小鴨變烤鴨」。另近日賴瑞隆參加三鳳宮議員聯合造勢，輪到他以「母雞」之姿登場致詞時，台下支持著竟提前離去趕搭遊覽車，影片持續流傳，被形容復刻二○一八年民進黨旗山造勢場合的既視感。

不過各項民調多顯示領先的賴瑞隆陣營保持戒慎恐懼，本周末柯、賴陣營將第四度交鋒，不讓柯志恩旗山造勢專美於前，賴陣營也在同日舉辦岡山大造勢再度請出清德總統站台，也將與台北市長候選人沈伯洋視訊連線，壯大氣勢。藍綠最後肉搏戰，雙方誰能固票催票到最高點，將聲量轉為選票，才是勝負關鍵。