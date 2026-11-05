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賴瑞隆、吳淑瑾 跨海交流高澎願景

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺王昭月／連線報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）到澎湖馬公北辰市場陪同縣長候選人吳淑瑾（中）掃街拜票。圖／賴瑞隆競總提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）到澎湖馬公北辰市場陪同縣長候選人吳淑瑾（中）掃街拜票。圖／賴瑞隆競總提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天跨海前往澎湖，與黨籍澎湖縣長候選人吳淑瑾交流市政願景，他強調，高雄與澎湖是「兄弟之城」，未來希望深化雙城合作，他並承諾，全力向中央爭取改善小港機場國內線轉乘設施，提升兩地鄉親往返與轉乘的便利性。

2026九合一選舉

國民黨市長候選人柯志恩連兩天串連台北、桃園造勢，積極召喚北漂鄉親投票日返鄉支持，賴瑞隆昨也安排澎湖行，先與縣長候選人吳淑瑾、馬公市長黃健忠至北辰市場掃街拜票，隨後到湖西鄉與居民交流，受邀參訪長照園區。

賴表示，澎湖許多鄉親在高雄求學、工作，甚或定居，也有不少高雄人移居澎湖，高雄對澎湖而言是就醫、就學與就業的重要據點，但目前小港機場國內線連接至捷運站的地下通道長達數百公尺，對行動不便長者或病患造成不便，他承諾積極協調交通部民航局，全面提升兩地鄉親往返與轉乘的便利性。

另選戰進入倒數，陸戰升溫，但日前賴瑞隆赴三鳳宮參加議員聯合造勢展現母雞帶小雞團結氣勢，致詞時台下部分支持者卻陸續離席，廟埕呈現空椅畫面引起熱議，遭網友狠酸，「完了！新潮流寶寶又要哭哭了」，「便當不夠給力啦」。

賴瑞隆陣營對此未多做回應，僅釋出當天空拍照片，強調廟埕人潮擠滿、紅色塑膠椅幾乎坐滿反駁。地方人士指出，二○一八年高雄市長選戰，立委邱議瑩在旗山造勢場激動喊話「大家攏嘸離開」，民眾仍陸續離場。這次綠營三鳳宮造勢場合宛如「復刻」當年情景，勾起綠營支持者陰影。

2026九合一選舉 高雄市 酷澎 賴瑞隆

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