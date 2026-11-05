旋風外溢 柯志恩推CF「我一直都在」

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前辯論表現戰力爆表，藍營士氣大振，「柯旋風」發揮外溢效應，她連兩天合體台北市長蔣萬安及桃園市長張善政深入市場掃街，相互助陣，現場人氣沸騰。昨天她也趁勢推出競選CF，喊「我一直都在」，力拚將高聲量轉化為選票。

上周高雄市長電視辯論會，柯志恩直球對決的風格收穫不少好評，振奮藍營，延續這股氣勢，近期她密集跨縣市輔選，前晚與台北市長蔣萬安到寧夏夜市掃街，「北高連線」獲民眾熱情回應。昨早與桃園市長張善政前進南門市場拜票，帶來高雄競選小物互相交換，並表示未來若有機會主政高雄，將借鏡台北、桃園的成功市政經驗。

柯志恩召喚北漂高雄市民返鄉支持，昨天也續推競選CF，影片以「最近看過柯志恩嗎」開場，帶出四年來走遍高雄卅八個行政區、踏破四雙鞋的足跡。

「熟悉的街頭，我一直都在。」柯志恩在影片感性表示，四年來鄉親的疼愛讓她不能停下腳步，回想首度參選市長，短短四個月獲得近五十三萬票支持，選後謝票民眾高喊「我們等你回來」，成為她決定留在高雄的動力。

影片中，柯志恩女兒驚喜入鏡，成為溫馨彩蛋，柯強調，自己是「南部囡仔」，希望將餘生奉獻給高雄，感謝鄉親成為她的靠山，也盼將四年累積支持轉化為選票。

柯志恩昨也在立法院質詢，要求文化部長李遠正視產業發展、預算效益及行政責任。她指高雄積極舉辦大型演唱會，帶動觀光、旅宿及商圈消費，但演唱會帶來的商機有多少真正留在當地？文化部有多少預算真正投入現場展演？有多少資源流向本土業者？她主張將高雄納入國家級流行音樂產業發展布局，培育青年人才協助國際招商，相關產業鏈更應落地，讓高雄不只是國際巨星演出的城市，更要成為亞洲重要的音樂產業基地。