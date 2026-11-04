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蔣萬安南機場拜票「巧遇」吳怡萱 驚呼這一點癖好：跟柯文哲一樣
台北市長蔣萬安今晚到南機場夜市拜票，因支持者太過熱情，蔣萬安拜票南機場夜市，足足花了兩個多小時，結束後蔣萬安要離開時，也「路過」民眾黨北市議員候選人吳怡萱的競選總部，蔣萬安與吳怡萱「巧遇」並拜訪總部，吳還貼心幫蔣準備楊桃汁、水煎包，成為蔣萬安拜票後的補給站。
吳怡萱也問蔣吃不吃香菜、火鍋加不加芋頭？蔣萬安說，「我吃，我超愛香菜，不太愛加芋頭」，吳怡萱說，「你跟柯文哲一樣，柯文哲也說火鍋為什麼要加芋頭？」
蔣萬安今天到吳怡萱競總拜訪，吳也幫美食攤商跟蔣萬安請命，表示接下來要進行南機場都市更新，市長「一定要將南機場很好吃的美食，要想辦法留下來「，蔣萬安允諾，「沒有問題，一定會確保他們的權益。」
蔣萬安今天也在吳怡萱競選總部的許願牆簽名，蔣萬安刻意簽在柯文哲的簽名底下，也有一棒接一棒的意味。
吳怡萱也向蔣萬安宣傳她的政見，希望台北市一定要做到校校有公托、共融式遊具等政策，蔣也稱讚吳怡萱很用心，也希望吳進到議會，大家一起來推動。
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