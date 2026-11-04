快訊

民主黨席捲全美 川普、共和黨為何慘敗？克魯曼嗆「蠢啊」：不只因經濟

人潮擠爆…蔣萬安南機場夜市拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

民主黨歷史性大勝！美國期中選舉創多個紀錄 重要數字一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣霧峰開講 允當市長「要命的事情要先做」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣晚間在霧峰福新宮參加市議員林碧秀廟口開講。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長候選人江啟臣晚間在霧峰福新宮參加市議員林碧秀廟口開講。圖／江啟臣提供

選戰倒數，國民黨台中市長候選人江啟臣今集中火力在烏日、大里和霧峰拜票，一早先是和市議員吳瓊華在烏日路口拜票，隨後又到大里的內新市場掃街，晚間7時再赴霧峰福新宮參加市議員林碧秀廟口開講，一整天行程不斷。

2026九合一選舉

江啟臣一整天行程下來，晚間仍顯得體力充沛，除了要民眾支持林碧秀，也說明自己若當了市長，第一要做的就是「要命的事情要先做」因為安全第一，像是林碧秀爭取替橋下加蓋要先來做，因為人民的生命是比什麼都重要「即使舉債借錢也要做」。

另像是「孩子不能等，教育也不能等」教育的經費一定要有，還有就是「有健康的市民才有快樂的城市」他會以「健康優先、預防重於治療」為施政原則，並針對不同年齡層給予多項疫苗補助，針對弱勢及高風險長輩提供帶狀疱疹疫苗接種補助、兒童的腸病毒疫苗及 RSV（呼吸道融合病毒）疫苗補助和將檢討並擴大孕婦所需疫苗的補助方案，全面照顧孕婦保健與胎兒健康。

江啟臣同時提到，台積電最先進的1.4奈米廠就在台中，很快就會蓋好且營運，台中會在產業科技上面會升級。傳統產業也可以連帶一起來帶動升級。帶動升級勞工就有機會來加薪，市府在這一方面也會努力，也就是替勞工增加賺錢機會、提升薪資。

對於敬老愛心卡，江啟臣也說他會加碼，且不用每月歸零，並可以去坐車、看病、拿藥，在農會也可以買東西。他拜託大家11月28日一定要去投票，投市長3號江啟臣。

國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街，並替民眾簽名。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街，並替民眾簽名。圖／江啟臣提供

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 拜票 選戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中玉闕朝仁宮贈「大彩頭」笑稱：這顆等了江啟臣8年！

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

北高連線！蔣萬安柯志恩掃街 反攻洋流起點

蔣萬安提Alex攀登101當政績 賈永婕表態回應並對未來市長許願

相關新聞

人潮多到炸出來！蔣萬安南機場拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

台北市長蔣萬安今晚到南機場夜市拜票，現場人潮爆多，光從下車點走到南機場夜市大牌樓，走了快20分鐘，除人行道人潮擠爆，支持者還整個溢出到馬路，蔣萬安不僅與民眾握手、合照，還向遠方的支持者揮手，現場歡呼聲不絕於耳，「台北安可」、「萬安凍蒜」聲不斷。現場工作人員不斷喊小心、小心，還是難抵支持者滿滿的熱情。

沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 王鴻薇轟抹黑造謠要道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委王鴻薇今日表示，根據衛福部資料，台北市近十年從未位居六都之首過，今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，反而高雄又發生悲劇兩死。

北市兒虐居首是「用猜的」？蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」

針對沈伯洋接受「遠見」專訪，稱北市兒虐不當事件「六都居首」，但卻又說「沒有數據」只能用猜的，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰今指出，評論兒童安全，沈伯洋竟全靠猜測，把猜測包裝成專業，暴露出功課不足、外行充內行。

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

高雄市長電視辯論後，國民黨候選人柯志恩吹起反攻號角。不讓洋流外溢，柯志恩近日北上合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，召喚「北漂族」回鄉投票。蔣萬安上任四年推動「輝達、鮮奶、大巨蛋」，綠營嘲諷沒有政績；民進黨候選人賴瑞隆十三年前推動黃色小鴨到高雄，至今還是「那隻小鴨」，柯志恩期待熱戰，讓「小鴨變烤鴨」。

沈伯洋稱兒虐六都之首…數據用猜的 蔣萬安怒：數據錯誤加深家長不安

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「遠見」專訪時稱，北市兒虐不當事件「六都居首」，但被主持人追是否有相關數據佐證，卻坦言手上沒有數據，只能用猜的。台北市長蔣萬安今天怒批沈伯洋猜測的數據完全錯誤、又恰恰相反。

賴總統稱辯論非辯贏對手 蔣萬安點名沈伯洋：語氣平和也算不上誠懇

年底選戰倒數24天，台北市長蔣萬安今天到南機場夜市拜票，對於賴清德總統今天稱電視辯論目的並不是為了要辯贏對手，並稱沈伯洋的態度平和、誠懇。對此，蔣萬安重批若大家最關心、重要的政見，放在辯論會之後才提，就算語氣再怎麼平和，也算不上誠懇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。