江啟臣霧峰開講 允當市長「要命的事情要先做」

選戰倒數，國民黨台中市長候選人江啟臣今集中火力在烏日、大里和霧峰拜票，一早先是和市議員吳瓊華在烏日路口拜票，隨後又到大里的內新市場掃街，晚間7時再赴霧峰福新宮參加市議員林碧秀廟口開講，一整天行程不斷。

江啟臣一整天行程下來，晚間仍顯得體力充沛，除了要民眾支持林碧秀，也說明自己若當了市長，第一要做的就是「要命的事情要先做」因為安全第一，像是林碧秀爭取替橋下加蓋要先來做，因為人民的生命是比什麼都重要「即使舉債借錢也要做」。

另像是「孩子不能等，教育也不能等」教育的經費一定要有，還有就是「有健康的市民才有快樂的城市」他會以「健康優先、預防重於治療」為施政原則，並針對不同年齡層給予多項疫苗補助，針對弱勢及高風險長輩提供帶狀疱疹疫苗接種補助、兒童的腸病毒疫苗及 RSV（呼吸道融合病毒）疫苗補助和將檢討並擴大孕婦所需疫苗的補助方案，全面照顧孕婦保健與胎兒健康。

江啟臣同時提到，台積電最先進的1.4奈米廠就在台中，很快就會蓋好且營運，台中會在產業科技上面會升級。傳統產業也可以連帶一起來帶動升級。帶動升級勞工就有機會來加薪，市府在這一方面也會努力，也就是替勞工增加賺錢機會、提升薪資。

對於敬老愛心卡，江啟臣也說他會加碼，且不用每月歸零，並可以去坐車、看病、拿藥，在農會也可以買東西。他拜託大家11月28日一定要去投票，投市長3號江啟臣。

國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長候選人江啟臣一早到大里的內新市場掃街。圖／江啟臣提供